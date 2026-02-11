#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Мир

Президент Колумбии заявил о попытке покушения

Фото: Instagram/gustavopetrourrego
Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что стал целью предполагаемого покушения во время перелета на вертолете. По его словам, из-за угрозы обстрела экипаж был вынужден изменить маршрут, сообщает Zakon.kz.

По информации El Tiempo, заявление прозвучало 10 февраля 2026 года на заседании совета министров в Монтерии и транслировалось в прямом эфире.

Глава государства рассказал, что в ночь на понедельник не смог приземлиться в намеченной точке, поскольку опасался атаки на воздушное судно.

"Должен признаться, что я спасался от попытки меня убить, поэтому прошлой ночью не смог прибыть. Я не смог приземлиться там, где должен был – там даже не включили огни", – заявил Петро.

По его словам, вертолет ушел в сторону открытого моря и находился в воздухе еще около четырех часов, после чего приземлился в другом месте. Президент подчеркнул, что вместе с ним находились его дети.

Слова Петро прозвучали на фоне обострения насилия в стране за три месяца до президентских выборов. Согласно Конституции, он не имеет права баллотироваться на второй срок.

Президент утверждает, что с момента его вступления в должность в августе 2022 года существует заговор с целью его устранения. По его версии, за угрозами стоит "новая наркокартельная хунта", в которую входят наркоторговцы, проживающие за рубежом, а также представители вооруженных группировок, в том числе полевой командир, известный как "Иван Морриско".

Похожий инцидент произошел и во Франции. Два года назад правоохранители задержали подозреваемого в попытке покушения на жизнь президента Макрона.

Канат Болысбек
