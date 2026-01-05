На юге Казахстана произошло землетрясение
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Землетрясение произошло на границе Жамбылской и Алматинской областей. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления Казахстанского Национального Центра данных.
Согласно официальной информации, сегодня, 5 января 2026 года, в 10:15 зафиксировано землетрясение в 30 км к северу от села Отар.
"Магнитуда – 3,7", – говорится в публикации.
Фото: kndc.kz
25 декабря 2025 года вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов рассказывал, что изменится в застройке Алматы и других сейсмически активных регионов.
