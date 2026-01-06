#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Мир

Памела Андерсон задела Трампа резонансным заявлением по Зеленскому и Мадуро

Ситуация вокруг Венесуэлы, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 04:55 Фото: Instagram/pamelaanderson
Американская актриса и общественный деятель Памела Андерсон вызвала резонанс в соцсетях, опубликовав резкий комментарий, связанный с Трампом, Зеленским и Мадуро, сообщает Zakon.kz.

5 января у себя в Instagram-сторис Андерсон отреагировала на заявления властей США, которые вновь обвинили Мадуро в связях с наркокартелями и участии в международном наркотрафике. Актриса подвергла сомнению искренность подобных обвинений и мотивы американской внешней политики.

"Если бы Дональд Трамп действительно хотел уничтожить самое большое хранилище кокаина в мире, то армии США следовало бы высаживаться в Киеве и захватывать Зеленского", – написала Андерсон.

Фото: Instagram/pamelaanderson

Публикация мгновенно разошлась по соцсетям и вызвала бурную дискуссию:

  • одни пользователи поддержали актрису, назвав ее заявление смелым и провокационным;
  • другие раскритиковали за резкие формулировки и втягивание Украины в контекст обвинений против Венесуэлы.

Памела Андерсон и ранее неоднократно высказывалась по вопросам международной политики и вмешательства США во внутренние дела других государств. Однако данный комментарий стал одним из самых жестких и вызвал особое внимание на фоне обостренной международной повестки.

В Турции похищение Мадуро сравнили с фильмом "Пираты Карибского моря".

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Памела Андерсон опубликовала редкие фото с сыновьями
14:33, 15 мая 2023
Памела Андерсон опубликовала редкие фото с сыновьями
Памела Андерсон в неожиданном образе предстала на страницах Elle
02:55, 27 января 2025
Памела Андерсон в неожиданном образе предстала на страницах Elle
Памела Андерсон запустила лимитированную серию соленых огурцов с цветами
08:38, 11 августа 2025
Памела Андерсон запустила лимитированную серию соленых огурцов с цветами
