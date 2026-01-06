Памела Андерсон задела Трампа резонансным заявлением по Зеленскому и Мадуро
Фото: Instagram/pamelaanderson
Американская актриса и общественный деятель Памела Андерсон вызвала резонанс в соцсетях, опубликовав резкий комментарий, связанный с Трампом, Зеленским и Мадуро, сообщает Zakon.kz.
5 января у себя в Instagram-сторис Андерсон отреагировала на заявления властей США, которые вновь обвинили Мадуро в связях с наркокартелями и участии в международном наркотрафике. Актриса подвергла сомнению искренность подобных обвинений и мотивы американской внешней политики.
"Если бы Дональд Трамп действительно хотел уничтожить самое большое хранилище кокаина в мире, то армии США следовало бы высаживаться в Киеве и захватывать Зеленского", – написала Андерсон.
Фото: Instagram/pamelaanderson
Публикация мгновенно разошлась по соцсетям и вызвала бурную дискуссию:
- одни пользователи поддержали актрису, назвав ее заявление смелым и провокационным;
- другие раскритиковали за резкие формулировки и втягивание Украины в контекст обвинений против Венесуэлы.
Памела Андерсон и ранее неоднократно высказывалась по вопросам международной политики и вмешательства США во внутренние дела других государств. Однако данный комментарий стал одним из самых жестких и вызвал особое внимание на фоне обостренной международной повестки.
В Турции похищение Мадуро сравнили с фильмом "Пираты Карибского моря".
