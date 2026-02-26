#Референдум-2026
Мир

Зеленский рассказал о переговорах с Трампом

Трехсторонняя встреча России, Украины и США, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 05:50 Фото: Telegram/Zelenskiy
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

Со слов Зеленского, за 30 минут беседы 25 февраля президенты обсудили вопросы, которые украинская и американская делегации будут прорабатывать на встрече в Женеве. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Мы обсудили вопросы, над которыми наши представители будут работать завтра в Женеве на двусторонней встрече, а также подготовку к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в начале марта. Мы рассчитываем, что она даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую последовательность действий", – заявил Зеленский.

Таким образом, трехсторонняя встреча США, России и Украины предварительно запланирована на начало марта, но точное место проведения еще не разглашается. Также Зеленский добавил, что в телефонных переговорах участвовали спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

По информации в соцсетях Трампа, он с нетерпением ждет начала чемпионата мира по футболу, чтобы скорее встретиться в США с Роналду.

Фото Алия Абди
Алия Абди
