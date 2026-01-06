Выстрелы прогремели у президентского дворца в Йемене

Звуки стрельбы слышны в окрестностях президентского дворца Маашик, а также из некоторых районов Кратер и Хор-Максар в Адене, временной столице Йемена, сообщает Zakon.kz.

По информации иностранных СМИ со ссылкой на официального представителя Департамента безопасности города Халеда Аль-Санами, целью обстрела был беспилотник, находившийся в воздушном пространстве районов Кратер и Хор-Максар.

إطلاق نار على مسيرة فوق قصر الرئاسة اليمني المعاشيق في عدن والذي يقيم فيه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي pic.twitter.com/VJONnvlVgs — le prince cherchali tipazi (@Prince4295) January 6, 2026

Ситуация на территории Йемена резко обострилась в декабре 2025 года в связи с масштабным наступлением сил Южного переходного совета (ЮПС), поддерживаемого ОАЭ и стремящегося к восстановлению независимости Южного Йемена. Им противостоят войска главы Руководящего президентского совета Рашада аль-Алими.

سُمِع، الليلة، إطلاق نار واستخدام مضادات طيران من قصر معاشيق، إضافة إلى بعض المواقع في مديريتي كريتر وخور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.



وبحسب مراسل "المصدر أونلاين"، فقد سُمِعت أصوات مضادات الطيران من داخل قصر معاشيق، الذي جرى اليوم تسليمه من قبل قوات المجلس الانتقالي… pic.twitter.com/omY5L5BBkS — المصدر أونلاين (@almasdaronline) January 6, 2026

В результате был закрыт аэропорт на архипелаге Сокотра, из-за чего сотни иностранных туристов не смогли покинуть страну.

Ранее, в октябре 2025 года, сотрудников ООН задержали в Йемене по подозрению в шпионаже.