Мир

Выстрелы прогремели у президентского дворца в Йемене

стрельба у президентского дворца в Йемене, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 23:18 Фото: wikipedia
Звуки стрельбы слышны в окрестностях президентского дворца Маашик, а также из некоторых районов Кратер и Хор-Максар в Адене, временной столице Йемена, сообщает Zakon.kz.

По информации иностранных СМИ со ссылкой на официального представителя Департамента безопасности города Халеда Аль-Санами, целью обстрела был беспилотник, находившийся в воздушном пространстве районов Кратер и Хор-Максар.

Ситуация на территории Йемена резко обострилась в декабре 2025 года в связи с масштабным наступлением сил Южного переходного совета (ЮПС), поддерживаемого ОАЭ и стремящегося к восстановлению независимости Южного Йемена. Им противостоят войска главы Руководящего президентского совета Рашада аль-Алими.

В результате был закрыт аэропорт на архипелаге Сокотра, из-за чего сотни иностранных туристов не смогли покинуть страну.

Ранее, в октябре 2025 года, сотрудников ООН задержали в Йемене по подозрению в шпионаже.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
