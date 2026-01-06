Выстрелы прогремели у президентского дворца в Йемене
По информации иностранных СМИ со ссылкой на официального представителя Департамента безопасности города Халеда Аль-Санами, целью обстрела был беспилотник, находившийся в воздушном пространстве районов Кратер и Хор-Максар.
إطلاق نار على مسيرة فوق قصر الرئاسة اليمني المعاشيق في عدن والذي يقيم فيه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي pic.twitter.com/VJONnvlVgs— le prince cherchali tipazi (@Prince4295) January 6, 2026
Ситуация на территории Йемена резко обострилась в декабре 2025 года в связи с масштабным наступлением сил Южного переходного совета (ЮПС), поддерживаемого ОАЭ и стремящегося к восстановлению независимости Южного Йемена. Им противостоят войска главы Руководящего президентского совета Рашада аль-Алими.
سُمِع، الليلة، إطلاق نار واستخدام مضادات طيران من قصر معاشيق، إضافة إلى بعض المواقع في مديريتي كريتر وخور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.— المصدر أونلاين (@almasdaronline) January 6, 2026
وبحسب مراسل "المصدر أونلاين"، فقد سُمِعت أصوات مضادات الطيران من داخل قصر معاشيق، الذي جرى اليوم تسليمه من قبل قوات المجلس الانتقالي… pic.twitter.com/omY5L5BBkS
В результате был закрыт аэропорт на архипелаге Сокотра, из-за чего сотни иностранных туристов не смогли покинуть страну.
Ранее, в октябре 2025 года, сотрудников ООН задержали в Йемене по подозрению в шпионаже.