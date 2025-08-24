Израиль нанес удары по президентскому дворцу в Йемене
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военному комплексу, на территории которого расположен президентский дворец, а также по другим объектам в Йемене, сообщает Zakon.kz.
Об этом 24 августа заявила пресс-служба ведомства в Telegram.
"Среди объектов, подвергшихся атакам, – военный комплекс, где расположен президентский дворец, электростанции "Асар" и "Хезаз", а также хранилище топлива, которые использовались для военных действий террористического режима хуситов", – говорится в сообщении.
Как уточняется, истребители Военно-воздушных сил (ВВС) страны также нанесли удары по военной инфраструктуре в районе Саны. В ведомстве подчеркнули, что данные действия стали ответом на неоднократные нападения хуситов на территорию Израиля.
"Президентский дворец в районе Саны расположен на территории военного комплекса, откуда силы террористического режима хуситов ведут военные операции", – уточнили в израильской армии.
Ранее сообщалось, что в секторе Газа за два года военного конфликта с Израилем погибли 240 журналистов.
