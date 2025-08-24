#АЭС в Казахстане
Мир

Израиль нанес удары по президентскому дворцу в Йемене

Израиль нанес удары по президентскому дворцу в Йемене, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 20:17 Фото: pixabay
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военному комплексу, на территории которого расположен президентский дворец, а также по другим объектам в Йемене, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 августа заявила пресс-служба ведомства в Telegram.

"Среди объектов, подвергшихся атакам, – военный комплекс, где расположен президентский дворец, электростанции "Асар" и "Хезаз", а также хранилище топлива, которые использовались для военных действий террористического режима хуситов", – говорится в сообщении.

Как уточняется, истребители Военно-воздушных сил (ВВС) страны также нанесли удары по военной инфраструктуре в районе Саны. В ведомстве подчеркнули, что данные действия стали ответом на неоднократные нападения хуситов на территорию Израиля.

"Президентский дворец в районе Саны расположен на территории военного комплекса, откуда силы террористического режима хуситов ведут военные операции", – уточнили в израильской армии.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа за два года военного конфликта с Израилем погибли 240 журналистов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Жена Эрдогана показала письмо для Мелании Трамп
Мир
19:00, Сегодня
Жена Эрдогана показала письмо для Мелании Трамп
Сообщницу скандально известного Эпштейна обвинили в переписывании истории
Мир
18:45, Сегодня
Сообщницу скандально известного Эпштейна обвинили в переписывании истории
В Афганистане ввели новые правила выдачи паспортов
Мир
17:45, Сегодня
В Афганистане ввели новые правила выдачи паспортов
