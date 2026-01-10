Выстрелы прозвучали ночью в селе в Мангистауской области
Между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один выстрелил в другого и ранил его резиновой пулей в руку, пишет Lada.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Мангистауской области.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.
Обоих дебоширов доставили в изолятор. Возбуждено дело по статье УК РК "Хулиганство".
Уточняется, что при обыске по месту жительства задержанных полицейские обнаружили запрещенные препараты, а также дубинки и ножи. Все изъятое приобщено к материалам дела.
Предварительно, причиной ссоры стали долговые обязательства.
Подозреваемым может грозить лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Тем временем в Акмолинской области выявляют автомобили с поддельными, скрытыми, нечитаемыми или неправильно установленными госномерами. Только за сутки полицейские зафиксировали 45 нарушений.