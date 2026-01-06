#Казахстан в сравнении
Мир

Автобус наехал на протестующих в Иерусалиме

автобус наехал на протестующих в Иерусалиме, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 00:45 Фото: pixabay
На улице Бар-Илан в Иерусалиме проходит митинг против закона о призыве в ЦАХАЛ, в котором принимают участие десятки тысяч представителей ультраортодоксальной общины, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Ynet, во время митинга на людей наехал автобус, в результате чего четыре человека получили ранения. Уточняется, что один из пострадавших, потеряв сознание, оказался зажат под транспортным средством. 13-летний подросток объявлен погибшим.

Полиция исключила возможность того, что это был террористический акт. Ведется расследование.

Как отмечается, участники митинга требуют пересмотреть предусмотренные законом квоты призыва "харедим" и отменить санкции в отношении "изучающих Тору".

С трибуны митинга звучит критика в адрес депутатов от партий ШАС и "Дегель а-Тора", которых они обвиняют в поддержке закона, неприемлемого для большей части ультрарелигиозной общины.

Харедим (ультраортодоксальные иудеи, или ультраортодоксальные евреи) – обобщающее название различных ультраортодоксальных еврейских религиозных общин и членов этих общин в Израиле и вне его.

Ранее сообщалось, что после серии протестов власти Великобритании решили повысить порог 20-процентного налога на наследство сельскохозяйственных земель, таким образом освободив от налога малые хозяйства.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
