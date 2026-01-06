Автобус наехал на протестующих в Иерусалиме

На улице Бар-Илан в Иерусалиме проходит митинг против закона о призыве в ЦАХАЛ, в котором принимают участие десятки тысяч представителей ультраортодоксальной общины, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Ynet, во время митинга на людей наехал автобус, в результате чего четыре человека получили ранения. Уточняется, что один из пострадавших, потеряв сознание, оказался зажат под транспортным средством. 13-летний подросток объявлен погибшим.

Полиция исключила возможность того, что это был террористический акт. Ведется расследование.



Как отмечается, участники митинга требуют пересмотреть предусмотренные законом квоты призыва "харедим" и отменить санкции в отношении "изучающих Тору".

С трибуны митинга звучит критика в адрес депутатов от партий ШАС и "Дегель а-Тора", которых они обвиняют в поддержке закона, неприемлемого для большей части ультрарелигиозной общины.

Jerusalem, Israel 🇮🇱: Ramming Incident



A bus ran over ultra-Orthodox protesters in Jerusalem, four people injured, one child killed.



A 13-year-old has been pronounced dead. The driver who hit is Arab.



The bus driver who fatally ran over the teenager during a protest in… pic.twitter.com/KAFYcvMoCr — Shiri_Sabra (@sabra_the) January 6, 2026

Харедим (ультраортодоксальные иудеи, или ультраортодоксальные евреи) – обобщающее название различных ультраортодоксальных еврейских религиозных общин и членов этих общин в Израиле и вне его.

