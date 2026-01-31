По США прокатилась волна протестов
Фото: freepik
Сотни тысяч людей вышли на улицы городов США, протестуя против действий иммиграционной службы, сообщает Zakon.kz.
В Миннеаполисе, Нью-Йорке и Сан-Франциско акции прошли в формате маршей. В Лос-Анджелесе демонстранты забаррикадировали комплекс ICE, что вылилось в столкновения с правоохранителями. Об этом пишет RT на русском в своем Telegram-канале.
Многие участники протестов пропустили работу и учебу, из-за чего ряд предприятий закрылись на день. В Колорадо и Аризоне занятия в школах отменили из-за нехватки учителей.
Напомним, что протесты вспыхнули с новой силой на прошлой неделе после того, как сотрудники службы застрелили гражданина США.
Ранее мы сообщали, что иммиграционные агенты США задержали двухлетнего ребенка и пытались депортировать.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript