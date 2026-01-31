По США прокатилась волна протестов

Сотни тысяч людей вышли на улицы городов США, протестуя против действий иммиграционной службы, сообщает Zakon.kz.

В Миннеаполисе, Нью-Йорке и Сан-Франциско акции прошли в формате маршей. В Лос-Анджелесе демонстранты забаррикадировали комплекс ICE, что вылилось в столкновения с правоохранителями. Об этом пишет RT на русском в своем Telegram-канале.

Многие участники протестов пропустили работу и учебу, из-за чего ряд предприятий закрылись на день. В Колорадо и Аризоне занятия в школах отменили из-за нехватки учителей.

Напомним, что протесты вспыхнули с новой силой на прошлой неделе после того, как сотрудники службы застрелили гражданина США.

Ранее мы сообщали, что иммиграционные агенты США задержали двухлетнего ребенка и пытались депортировать.