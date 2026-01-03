#Казахстан в сравнении
Мир

Трамп пояснил, будут ли военные США размещены в Венесуэле

Президент США, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 03:59 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Президента США Дональда Трампа спросили, будут ли военные США размещены в Венесуэле и помогать управлять страной после случившейся "американской военной операции", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Al Jazeera, он ответил, что американские военные не будут размещены в Венесуэле, если вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес будет делать то, что хочет Вашингтон.

Американский лидер добавил, что США "неоднократно говорили с ней, и она понимает" ситуацию.

Вместе с тем Трамп не исключил второй волны ударов по Венесуэле, заявив, что США готовы и что вторая волна может оказаться "гораздо масштабнее первой".

Трамп фактически признал, что президентом Венесуэлы после американской военной операции является Делси Родригес. По его словам, совсем недавно ее привели к присяге как президента.

Ранее Трамп после военной операции в Венесуэле пригрозил еще двум странам.

Аксинья Титова
Читайте также
Трамп после военной операции в Венесуэле пригрозил еще двум странам
00:40, 04 января 2026
Трамп после военной операции в Венесуэле пригрозил еще двум странам
Военная операция США в Венесуэле и свержение Мадуро: что известно к этому часу
21:28, 03 января 2026
Военная операция США в Венесуэле и свержение Мадуро: что известно к этому часу
Ситуация между США и Венесуэлой накалилась: Трамп закрыл воздушное пространство
18:35, 29 ноября 2025
Ситуация между США и Венесуэлой накалилась: Трамп закрыл воздушное пространство
