Трамп пояснил, будут ли военные США размещены в Венесуэле

Президента США Дональда Трампа спросили, будут ли военные США размещены в Венесуэле и помогать управлять страной после случившейся "американской военной операции", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Al Jazeera, он ответил, что американские военные не будут размещены в Венесуэле, если вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес будет делать то, что хочет Вашингтон.

Американский лидер добавил, что США "неоднократно говорили с ней, и она понимает" ситуацию.

Вместе с тем Трамп не исключил второй волны ударов по Венесуэле, заявив, что США готовы и что вторая волна может оказаться "гораздо масштабнее первой".

Трамп фактически признал, что президентом Венесуэлы после американской военной операции является Делси Родригес. По его словам, совсем недавно ее привели к присяге как президента.

Ранее Трамп после военной операции в Венесуэле пригрозил еще двум странам.