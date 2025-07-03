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Мир

Американка выиграла около 26 миллионов тенге благодаря печенью с предсказанием

американка выиграла около 26 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 22:22 Фото: pixabay
Жительница Кентукки Кэти Бейли выиграла в лотерею 50 тыс. долларов (более 25,9 млн тенге) благодаря печенью с предсказанием, сообщает Zakon.kz.

По информации издания UPI, женщина использовала числа из печенья с предсказанием, которое съела ее дочь, в лотерейном билете. Уведомление о выигрыше стало для женщины полной неожиданностью. Сидя за ноутбуком, она увидела всплывающее окно с надписью "Победитель" и суммой. Американка поделилась, что ей потребовалось время, чтобы осознать произошедшее.

"Это было слишком сложно переварить, мне пришлось дважды проверить, чтобы убедиться, что я не в бреду", – поделилась эмоциями Кэти.

Отмечается, что выигрыш пришелся очень вовремя для ее семьи, так как муж Бейли планирует выйти на пенсию в декабре, и дополнительные средства помогут паре лучше подготовиться к будущему.

"Мы уже позаботились о доме, фургоне и грузовике, так что это будет просто приятным дополнением к нашим сбережениям", – отметила Кэти.

Ранее сообщалось, что американец рассказал, как разбогател на 26 миллионов тенге.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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