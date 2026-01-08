#Казахстан в сравнении
Мир

Археологов в Британии изумила странная боевая труба железного века

Боевая труба, археологическая находка, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 06:20 Фото: wikipedia
В Норфолке, Британия, археологи обнаружили "необыкновенную" боевую трубу железного века, которая, возможно, связана с кельтским племенем, возглавляемым легендарной королевой-воительницей Боудиккой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, бронзовая труба, или карникс, является третьей из когда-либо найденных в Британии и наиболее полным экземпляром, обнаруженным где-либо в мире. Она служила своей хозяйке в период их борьбы с вторгшейся римской армией.

Карникс, выполненный в форме рычащего дикого животного, крепился на длинном мундштуке высоко над головами воинов, позволяя издавать звуки для запугивания врага в бою.

Он был обнаружен прошлым летом во время раскопок в рамках подготовки к строительству нового жилого комплекса в западном Норфолке, среди коллекции военных предметов железного века, которая также включала бронзовый боевой штандарт в виде головы кабана – уникальную находку в Британии – и пять наверший для щитов.

Археологи полагают, что клад был захоронен в I веке н.э.

Марк Хинман, исполнительный директор Pre-Construct Archaeology, эксперты которой сделали это открытие, сказал, что клад – это "находка, которая случается раз в жизни, раз в карьере".

При этом возможная связь находки с одной из немногих известных фигур британского железного века, Боудиккой, делает находку еще более особенной, добавил он.

Ранее мы писали о необычном случае, когда геолог прожил в подземной пещере два месяца и "изменил" течение времени.

Аксинья Титова
