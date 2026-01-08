Археологов в Британии изумила странная боевая труба железного века
Как пишет The Guardian, бронзовая труба, или карникс, является третьей из когда-либо найденных в Британии и наиболее полным экземпляром, обнаруженным где-либо в мире. Она служила своей хозяйке в период их борьбы с вторгшейся римской армией.
Карникс, выполненный в форме рычащего дикого животного, крепился на длинном мундштуке высоко над головами воинов, позволяя издавать звуки для запугивания врага в бою.
Он был обнаружен прошлым летом во время раскопок в рамках подготовки к строительству нового жилого комплекса в западном Норфолке, среди коллекции военных предметов железного века, которая также включала бронзовый боевой штандарт в виде головы кабана – уникальную находку в Британии – и пять наверший для щитов.
Археологи полагают, что клад был захоронен в I веке н.э.
Марк Хинман, исполнительный директор Pre-Construct Archaeology, эксперты которой сделали это открытие, сказал, что клад – это "находка, которая случается раз в жизни, раз в карьере".
При этом возможная связь находки с одной из немногих известных фигур британского железного века, Боудиккой, делает находку еще более особенной, добавил он.
