В ВКО помогли ребенку, палец которого застрял в железной трубе
Фото: МЧС РК
В селе Курчум Восточно-Казахстанской области спасатели помогли мальчику, палец которого застрял в трубе, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба МЧС страны, восьмилетний мальчик играл дома. Обнаружив неладное и не сумев справиться самостоятельно, женщина обратилась за помощью к спасателям.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Они аккуратно провели всю спасательную операцию и благополучно освободили палец ребенка. Помощь медицинских сотрудников мальчику не понадобилась.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Труба, в которой застрял палец, была рукояткой от колонки, которой мальчик играл.
"Маленький герой вел себя по-взрослому, спокойно и без слез", – говорится в сообщении.
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