В ВКО помогли ребенку, палец которого застрял в железной трубе

В селе Курчум Восточно-Казахстанской области спасатели помогли мальчику, палец которого застрял в трубе, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, восьмилетний мальчик играл дома. Обнаружив неладное и не сумев справиться самостоятельно, женщина обратилась за помощью к спасателям.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Они аккуратно провели всю спасательную операцию и благополучно освободили палец ребенка. Помощь медицинских сотрудников мальчику не понадобилась.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Труба, в которой застрял палец, была рукояткой от колонки, которой мальчик играл.

"Маленький герой вел себя по-взрослому, спокойно и без слез", – говорится в сообщении.

23 октября Токаев спасателей и других казахстанцев по случаю Дня Республики