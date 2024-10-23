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В ВКО помогли ребенку, палец которого застрял в железной трубе

Поисково-спасательный отряд, спасатели, спасатель, спасение людей, МЧС, чрезвычайные ситуации , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 08:29 Фото: МЧС РК
В селе Курчум Восточно-Казахстанской области спасатели помогли мальчику, палец которого застрял в трубе, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, восьмилетний мальчик играл дома. Обнаружив неладное и не сумев справиться самостоятельно, женщина обратилась за помощью к спасателям.

Труба, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 08:29

Фото: пресс-служба МЧС РК

Они аккуратно провели всю спасательную операцию и благополучно освободили палец ребенка. Помощь медицинских сотрудников мальчику не понадобилась.

Труба, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 08:29

Фото: пресс-служба МЧС РК

Труба, в которой застрял палец, была рукояткой от колонки, которой мальчик играл.

"Маленький герой вел себя по-взрослому, спокойно и без слез", – говорится в сообщении.

23 октября Токаев спасателей и других казахстанцев по случаю Дня Республики

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