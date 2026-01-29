Новые открытия археологов: что нашли на западе Казахстана

Атырауские археологи обнаружили три древних поселения на территории музея-заповедника "Сарайшык", сообщает Zakon.kz.

Как пишет 24.kz, в ходе раскопок они нашли 250 артефактов.

Удалось открыть остатки стен жилого дома, цитадели и караван-сарая. Находки датируются началом XIV века и относятся к эпохе Золотой Орды.

Ученые рассказали об этом на встрече в Атырауском университете, где подвели итоги исследований 2025 года.

Всего на территории городища Сарайшык обнаружено более 7 тыс. артефактов. Кроме того, идет реставрация караван-сарая и других древних построек. На месте древнего поселения создадут музей под открытым небом.

По словам директора музея-заповедника "Сарайшык" Абильсеита Мухтара, эти памятники являются основным объектом научных исследований.

"В прошлом году мы выпустили большую монографию по результатам первых исследований в Карагайлы, Ушхане и Ашисае. Параллельно продолжаем реставрационные работы. Уверен, что после завершения всех работ средневековый Сарайшик привлечет еще больше туристов", – отметил он.

О том, почему алматинцы все чаще замечают "незнакомых" птиц в городе, можете прочитать здесь.