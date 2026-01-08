#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
512.83
600.58
6.36
Мир

Казахстан и не только: как нефтяные запасы Венесуэлы соотносятся с остальным миром

Масло, ископаемые, ИИ, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 08:18 Фото: freepik
Венесуэла располагает крупнейшими в мире запасами нефти, но сейчас ее роль на глобальных энергетических рынках не так ощутима, как в прошлые десятилетия, сообщает Zakon.kz.

По данным Annual Statistical Bulletin ОПЕК за 2025 год, пока США и Саудовская Аравия доминируют в ежедневной добыче нефти, объемы производства в Венесуэле на протяжении последних десятилетий неуклонно сокращаются.

Данная визуализация сопоставляет доказанные запасы нефти крупнейших стран-производителей. Под запасами понимается объем нефти, который может быть экономически извлечен в текущих условиях.

Венесуэла располагает примерно 303 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти – это самый высокий показатель в мире, значительно превосходящий даже Саудовскую Аравию.

Фото: Visual Capitalist

На долю страны приходится около 17% всех мировых запасов. Основная часть этих ресурсов сосредоточена в поясе реки Ориноко.

При всем своем ресурсном превосходстве в 2024 году Венесуэла занимала лишь 21-е место в мире по объемам нефтедобычи, производя около 960 тысяч баррелей в сутки.

На пике в 1970-х годах страна добывала до 3,5 миллиона баррелей в день, что составляло более 7% мировой добычи на тот момент. В 2010-е годы производство резко сократилось и в прошлом году в среднем составляло около 1,1 миллиона баррелей в сутки – порядка 1% глобального объема.

Венесуэла была одним из государств – основателей ОПЕК наряду с Ираном, Ираком, Кувейтом и Саудовской Аравией, однако по мере падения добычи ее влияние внутри организации заметно ослабло.

Что касается Казахстана, то наша страна располагает 30 миллиардами баррелей нефтяных запасов.

Ранее в США оценили запасы казахстанской нефти.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Глобальное потепление угрожает запасам питьевой воды на Земле – исследование
02:03, 26 января 2024
Глобальное потепление угрожает запасам питьевой воды на Земле – исследование
Венесуэла пошла на уступки: Трамп забирает нефть
05:55, 07 января 2026
Венесуэла пошла на уступки: Трамп забирает нефть
Нефтяной гамбит ОПЕК+: за кулисами увеличения добычи
17:11, 22 мая 2025
Нефтяной гамбит ОПЕК+: за кулисами увеличения добычи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: