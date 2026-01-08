Казахстан и не только: как нефтяные запасы Венесуэлы соотносятся с остальным миром

Венесуэла располагает крупнейшими в мире запасами нефти, но сейчас ее роль на глобальных энергетических рынках не так ощутима, как в прошлые десятилетия, сообщает Zakon.kz.

По данным Annual Statistical Bulletin ОПЕК за 2025 год, пока США и Саудовская Аравия доминируют в ежедневной добыче нефти, объемы производства в Венесуэле на протяжении последних десятилетий неуклонно сокращаются.

Данная визуализация сопоставляет доказанные запасы нефти крупнейших стран-производителей. Под запасами понимается объем нефти, который может быть экономически извлечен в текущих условиях.

Венесуэла располагает примерно 303 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти – это самый высокий показатель в мире, значительно превосходящий даже Саудовскую Аравию.

Фото: Visual Capitalist

На долю страны приходится около 17% всех мировых запасов. Основная часть этих ресурсов сосредоточена в поясе реки Ориноко.

При всем своем ресурсном превосходстве в 2024 году Венесуэла занимала лишь 21-е место в мире по объемам нефтедобычи, производя около 960 тысяч баррелей в сутки.

На пике в 1970-х годах страна добывала до 3,5 миллиона баррелей в день, что составляло более 7% мировой добычи на тот момент. В 2010-е годы производство резко сократилось и в прошлом году в среднем составляло около 1,1 миллиона баррелей в сутки – порядка 1% глобального объема.

Венесуэла была одним из государств – основателей ОПЕК наряду с Ираном, Ираком, Кувейтом и Саудовской Аравией, однако по мере падения добычи ее влияние внутри организации заметно ослабло.

Что касается Казахстана , то наша страна располагает 30 миллиардами баррелей нефтяных запасов.

Ранее в США оценили запасы казахстанской нефти.