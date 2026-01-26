#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
503.35
590.63
6.62
Финансы

Казахстан усиливает нефтепереработку, не снижая экспортных поставок

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 14:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На фоне волатильности мировых энергетических рынков страна одновременно нарастила производство нефтепродуктов и увеличила экспорт сырой нефти, при этом зависимость от одного экспортного маршрута продолжила усиливаться, сообщает Zakon.kz.

Бензин, мазут, керосин...

По итогам года выпуск основных видов нефтепродуктов в Казахстане продемонстрировал положительную динамику. Производство бензина достигло 5,96 млн тонн, что на 9% выше уровня 2024 года. Объемы дизельного топлива выросли еще заметнее – до 6,3 млн тонн, или на 13,5% в годовом выражении. Существенный рост также показал выпуск дорожного битума, который увеличился до 1,07 млн тонн.

В то же время производство мазута сократилось до 1,9 млн тонн, а выпуск авиакеросина остался близким к показателям предыдущего года – 724 тыс. тонн. В целом структура нефтепереработки отражает смещение приоритетов в сторону моторных топлив и продукции, ориентированной на внутренний спрос и инфраструктурные проекты.

Как отмечает бизнес-аналитик и сертифицированный независимый оценщик запасов нефти и газа Абзал Нарымбетов, рост внутреннего производства нефтепродуктов в 2025 году носил прикладной характер.

"Рост внутреннего производства примерно на 10% за три квартала 2025 года был направлен на покрытие внутреннего спроса и сокращение доли внешних поставок в общем балансе потребления".Абзал Нарымбетов

нефтепродукты, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 14:35

Фото: Zakon.kz

Объемы переработки нефти внутри страны в целом остались сопоставимыми с уровнем 2024 года, продемонстрировав лишь умеренный рост на отдельных предприятиях. Это позволило удержать стабильную загрузку мощностей без резких перекосов в топливном балансе и обеспечить рост выпуска светлых нефтепродуктов.

Нефть на продажу

Параллельно с этим Казахстан заметно нарастил экспорт сырой нефти. По итогам 2025 года на внешние рынки было поставлено 78,7 млн тонн, что приблизило страну к отметке 80 млн тонн экспорта в год.

Ключевой вклад в этот рост обеспечил Каспийский трубопроводный консорциум.

Через КТК в 2025 году было прокачано около 65 млн тонн нефти, что примерно на 10 млн тонн больше, чем годом ранее. Увеличение объемов напрямую связано с эффектом от Проекта будущего расширения на месторождении Тенгиз, который начал оказывать заметное влияние на экспортную статистику.

Остальные маршруты транспортировки нефти показали сдержанную и в целом стабильную динамику. Поставки по направлению Атырау – Самара сохранились на уровне около 10 млн тонн. Морское направление через порт Актау, включая маршруты на Махачкалу и по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан, также не продемонстрировало существенных изменений по сравнению с 2024 годом. Экспорт казахстанской нефти в Китай по маршруту Атасу – Алашанькоу остался на уровне порядка 1 млн тонн.

Стабильными оказались и транзитные потоки нефти через территорию Казахстана. Объемы транзита по российским направлениям и в сторону Китая практически не изменились, что подтверждает сохранение роли страны как важного транзитного коридора в регионе.

В результате доля КТК в общем объеме экспорта казахстанской нефти вновь увеличилась. Если 12 лет назад на этот маршрут приходилось около 40% поставок, то сегодня его доля превышает 80%.

Альтернативные направления продолжают функционировать, однако их развитие остается ограниченным и не компенсирует растущую концентрацию экспортных потоков.

Риски одного трубопровода

Вместе с тем аналитики указывают на системный риск, связанный с высокой инфраструктурной концентрацией. При таком уровне зависимости от одного маршрута любые серьезные сбои могут быстро перейти из логистической плоскости в фискальную, учитывая значимость нефтегазового сектора для налоговых и бюджетных поступлений.

"Любые сбои на этом направлении могут превратиться из логистического риска в фискальный, поскольку нефтегаз является одним из ключевых источников налогов и бюджетных поступлений".Абзал Нарымбетов

Таким образом, итоги 2025 года показывают, что Казахстан сумел нарастить производство нефтепродуктов и экспорт нефти в условиях внешней неопределенности. Однако дальнейшее повышение устойчивости отрасли напрямую будет зависеть от способности страны диверсифицировать экспортные направления и снизить критическую зависимость от одного транспортного коридора.

Ранее мы рассказали, как Казахстан сумел удержать темпы внешней торговли несмотря на сильное падение цен на нефть.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Рост цен на промышленную продукцию в РК продолжает набирать обороты
14:46, 09 октября 2025
Рост цен на промышленную продукцию в РК продолжает набирать обороты
Агросектор против сырья: новая модель экспортного роста Казахстана
10:33, 18 ноября 2025
Агросектор против сырья: новая модель экспортного роста Казахстана
Казахстан увеличил экспорт зерна на 53%: перспективы и новые маршруты
16:29, 11 марта 2025
Казахстан увеличил экспорт зерна на 53%: перспективы и новые маршруты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: