Казахстан усиливает нефтепереработку, не снижая экспортных поставок

На фоне волатильности мировых энергетических рынков страна одновременно нарастила производство нефтепродуктов и увеличила экспорт сырой нефти, при этом зависимость от одного экспортного маршрута продолжила усиливаться, сообщает Zakon.kz.

Бензин, мазут, керосин...

По итогам года выпуск основных видов нефтепродуктов в Казахстане продемонстрировал положительную динамику. Производство бензина достигло 5,96 млн тонн, что на 9% выше уровня 2024 года. Объемы дизельного топлива выросли еще заметнее – до 6,3 млн тонн, или на 13,5% в годовом выражении. Существенный рост также показал выпуск дорожного битума, который увеличился до 1,07 млн тонн.

В то же время производство мазута сократилось до 1,9 млн тонн, а выпуск авиакеросина остался близким к показателям предыдущего года – 724 тыс. тонн. В целом структура нефтепереработки отражает смещение приоритетов в сторону моторных топлив и продукции, ориентированной на внутренний спрос и инфраструктурные проекты.

Как отмечает бизнес-аналитик и сертифицированный независимый оценщик запасов нефти и газа Абзал Нарымбетов, рост внутреннего производства нефтепродуктов в 2025 году носил прикладной характер.

"Рост внутреннего производства примерно на 10% за три квартала 2025 года был направлен на покрытие внутреннего спроса и сокращение доли внешних поставок в общем балансе потребления". Абзал Нарымбетов

Объемы переработки нефти внутри страны в целом остались сопоставимыми с уровнем 2024 года, продемонстрировав лишь умеренный рост на отдельных предприятиях. Это позволило удержать стабильную загрузку мощностей без резких перекосов в топливном балансе и обеспечить рост выпуска светлых нефтепродуктов.

Нефть на продажу

Параллельно с этим Казахстан заметно нарастил экспорт сырой нефти. По итогам 2025 года на внешние рынки было поставлено 78,7 млн тонн, что приблизило страну к отметке 80 млн тонн экспорта в год.

Ключевой вклад в этот рост обеспечил Каспийский трубопроводный консорциум.

Через КТК в 2025 году было прокачано около 65 млн тонн нефти, что примерно на 10 млн тонн больше, чем годом ранее. Увеличение объемов напрямую связано с эффектом от Проекта будущего расширения на месторождении Тенгиз, который начал оказывать заметное влияние на экспортную статистику.

Остальные маршруты транспортировки нефти показали сдержанную и в целом стабильную динамику. Поставки по направлению Атырау – Самара сохранились на уровне около 10 млн тонн. Морское направление через порт Актау, включая маршруты на Махачкалу и по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан, также не продемонстрировало существенных изменений по сравнению с 2024 годом. Экспорт казахстанской нефти в Китай по маршруту Атасу – Алашанькоу остался на уровне порядка 1 млн тонн.

Стабильными оказались и транзитные потоки нефти через территорию Казахстана. Объемы транзита по российским направлениям и в сторону Китая практически не изменились, что подтверждает сохранение роли страны как важного транзитного коридора в регионе.

В результате доля КТК в общем объеме экспорта казахстанской нефти вновь увеличилась. Если 12 лет назад на этот маршрут приходилось около 40% поставок, то сегодня его доля превышает 80%.

Альтернативные направления продолжают функционировать, однако их развитие остается ограниченным и не компенсирует растущую концентрацию экспортных потоков.

Риски одного трубопровода

Вместе с тем аналитики указывают на системный риск, связанный с высокой инфраструктурной концентрацией. При таком уровне зависимости от одного маршрута любые серьезные сбои могут быстро перейти из логистической плоскости в фискальную, учитывая значимость нефтегазового сектора для налоговых и бюджетных поступлений.

"Любые сбои на этом направлении могут превратиться из логистического риска в фискальный, поскольку нефтегаз является одним из ключевых источников налогов и бюджетных поступлений". Абзал Нарымбетов

Таким образом, итоги 2025 года показывают, что Казахстан сумел нарастить производство нефтепродуктов и экспорт нефти в условиях внешней неопределенности. Однако дальнейшее повышение устойчивости отрасли напрямую будет зависеть от способности страны диверсифицировать экспортные направления и снизить критическую зависимость от одного транспортного коридора.

