Президент Мексики оценила возможность нападения со стороны США

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не видит угрозы вторжения со стороны США после разговора с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

По словам Шейнбаум, в ходе беседы с президентом США было подтверждено сотрудничество и координация между двумя странами, о чем она сообщила на пресс-конференции, трансляция которой опубликована в соцсети X.



"Мексика последовательно выступает за диалог и взаимопонимание с США, несмотря на разногласия по ряду вопросов", – отметила президент.

Como todos los días, informamos al pueblo de México. Conferencia de prensa matutina. Lunes 12 de enero 2026 https://t.co/KVSnHSXttg — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 12, 2026

При этом президент отметила, что Мехико и Вашингтон по-разному трактуют понятие терроризма, а также напомнила, что конституция Мексики осуждает любые формы иностранного вторжения.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп присвоил себе новую должность – исполняющего обязанности президента Венесуэлы.

