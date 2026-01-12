#Казахстан в сравнении
Мир

Президент Мексики оценила возможность нападения со стороны США

Клаудия Шейнбаум, президент Мексики, США, Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 22:25 Фото: wikimedia/Клаудия Шейнбаум
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не видит угрозы вторжения со стороны США после разговора с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

По словам Шейнбаум, в ходе беседы с президентом США было подтверждено сотрудничество и координация между двумя странами, о чем она сообщила на пресс-конференции, трансляция которой опубликована в соцсети X.

"Мексика последовательно выступает за диалог и взаимопонимание с США, несмотря на разногласия по ряду вопросов", – отметила президент.

При этом президент отметила, что Мехико и Вашингтон по-разному трактуют понятие терроризма, а также напомнила, что конституция Мексики осуждает любые формы иностранного вторжения.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп присвоил себе новую должность – исполняющего обязанности президента Венесуэлы.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Первая женщина, ставшая президентом Мексики, официально вступила в должность
06:10, 03 октября 2024
Первая женщина, ставшая президентом Мексики, официально вступила в должность
Пьяный мужчина нагло обнял и попытался поцеловать президента Мексики прямо на публике
19:29, 05 ноября 2025
Пьяный мужчина нагло обнял и попытался поцеловать президента Мексики прямо на публике
На выборах президента Мексики впервые победила женщина
09:10, 03 июня 2024
На выборах президента Мексики впервые победила женщина
