Внучка Трампа на своем первом соревновании по гольфу заняла последнее место

Кай Трамп, 18-летняя внучка президента США, приняла участие в соревнованиях по гольфу серии LPGA Tour. Дебют внучки Дональда Трампа в гольфе оказался неудачным, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание GolfDigest75, во время первого дня женского турнира The Annika во Флориде 18-летняя Кай Трамп заняла последнее 461-е место. Она участвовала в профессиональных соревнованиях по гольфу впервые.

Британские медиа отмечают, что перед стартом Кай просила совет как у самого Трампа, так и у гольф-звезды Тайгера Вудса. Ей посоветовали просто наслаждаться игрой и заверили, что ей не следует нервничать.

"Я была определенно более нервной, чем ожидала. Но я считаю, что сделала много хороших ударов, просто многие из них приземлились не там, где нужно. Так как это был мой первый турнир LPGA (Турнир Ассоциации Женских Профессиональных Гольфистов), теперь я примерно понимаю, как все проходит", – сказала она после соревнований.

Также она добавила, что "сделала много хороших ударов, просто не в те места".



Кай Трамп – дочь Дональда Трампа-младшего и Ванессы Трамп. Пара развелась в 2018 году.

Стоит подчеркнуть, что девушка очень часто спаррингуется со своим дедом в ходе подготовки к разным турнирам.

