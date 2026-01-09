#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
509.94
593.88
6.43
Мир

Китай прервал создание крупнейшего в мире ускорителя частиц

Частицы, огонь, шары, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 02:30 Фото: pexels
Китай остановил изготовление крупнейшего в мире ускорителя частиц. Круговой электрон-позитронный коллайдер (CEPC) должен был быть около 100 километров длиной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ресурс BGR, это намного больше, чем Большой адронный коллайдер (LHC) CERN длиной в 27 километров.

Разработка китайского коллайдера стартовала еще в 2012 году, когда CERN открыл частицу бозона Хиггса. Однако в пятилетний план страны на 2026-2030 годы этот огромный проект не включили. Вероятно, Пекин считает его менее приоритетным, и он получит меньше финансирования и ресурсов.

Ван Ифан из Института физики высоких энергий подтвердил это изменение. Команда планирует повторно подать предложение по CEPC в 2030 году. Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 5,1 млрд долларов.

"Подводя итог, можно сказать, что китайский CEPC выбыл из проекта, вероятно, из-за требований к затратам и ресурсам, но европейский FCC все еще имеет потенциал, и китайская команда физиков может присоединиться, если предложение будет одобрено до следующего раунда китайских планов", – говорится в материале.

Система LHC будет выведена из эксплуатации к 2040-м годам. Если в Европе все-таки утвердят проект, то ускоритель FCC начнут строить в 2030-х годах.

При этом строительство не начнется так просто. Сначала государства-члены CERN и международные партнеры должны дать зеленый свет проекту модернизации.

Ранее мы писали о том, что "облака пластика" над китайскими городами обнаружили ученые.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В Китае достроили крупнейшую в мире морскую магистраль
07:47, 27 июня 2024
В Китае достроили крупнейшую в мире морскую магистраль
В Китае ввели в эксплуатацию крупнейший в мире самолет-амфибию
04:20, 22 апреля 2025
В Китае ввели в эксплуатацию крупнейший в мире самолет-амфибию
В Китае изменили правила для создания семьи
08:10, 11 апреля 2025
В Китае изменили правила для создания семьи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: