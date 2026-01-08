"Облака пластика" над китайскими городами обнаружили ученые

Как утверждают люди науки, предыдущие исследования недооценили количество пластика в атмосфере, сообщает Zakon.kz.

В новом исследовании ученые оценили распространение микропластиковых (МП) и нанопластиковых (НП) частиц в двух крупных китайских городах – Гуанчжоу и Сиане. Они обнаружили, что эти крошечные пластиковые частицы достаточно малы, чтобы оставаться во взвешенном состоянии в течение длительного времени, и даже могут выступать в качестве факторов, вызывающих образование облаков.

Исследование предполагает, что, будучи частью облачного процесса, частицы могут снова оседать на Земле в виде дождя, далеко от того места, где они были первоначально выброшены.

"Используя инновационный метод, способный обнаруживать пластиковые частицы размером до 200 нанометров, мы количественно определили содержание микропластика и наночастиц в аэрозолях, сухих и влажных отложениях, а также в суспензиях в двух китайских мегаполисах Гуанчжоу и Сиане. Оценки показали, что потоки микро- и наночастиц различаются на два-пять порядков величины в основных компонентах атмосферы", – цитирует ученых The Independent.

По словам исследователей, полученные результаты представляют собой наиболее подробные на сегодняшний день измерения содержания пластика в атмосфере, которое остается наименее изученной частью глобального круговорота пластика.

Хотя исследование не утверждает, что пластиковые частицы измеримо изменяют глобальный климат, оно приходит к выводу, что они играют доминирующую роль в образовании облаков.

Тем временем антарктический ледник Туэйтса, известный в народе как ледник "Судного дня", начал активно смещаться.