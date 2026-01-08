#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Наука и технологии

"Облака пластика" над китайскими городами обнаружили ученые

Пластик, атмосфера, экология, наука, ученые , фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 20:02 Фото: pixabay
Как утверждают люди науки, предыдущие исследования недооценили количество пластика в атмосфере, сообщает Zakon.kz.

В новом исследовании ученые оценили распространение микропластиковых (МП) и нанопластиковых (НП) частиц в двух крупных китайских городах – Гуанчжоу и Сиане. Они обнаружили, что эти крошечные пластиковые частицы достаточно малы, чтобы оставаться во взвешенном состоянии в течение длительного времени, и даже могут выступать в качестве факторов, вызывающих образование облаков.

Исследование предполагает, что, будучи частью облачного процесса, частицы могут снова оседать на Земле в виде дождя, далеко от того места, где они были первоначально выброшены.

"Используя инновационный метод, способный обнаруживать пластиковые частицы размером до 200 нанометров, мы количественно определили содержание микропластика и наночастиц в аэрозолях, сухих и влажных отложениях, а также в суспензиях в двух китайских мегаполисах Гуанчжоу и Сиане. Оценки показали, что потоки микро- и наночастиц различаются на два-пять порядков величины в основных компонентах атмосферы", – цитирует ученых The Independent.

По словам исследователей, полученные результаты представляют собой наиболее подробные на сегодняшний день измерения содержания пластика в атмосфере, которое остается наименее изученной частью глобального круговорота пластика.

Хотя исследование не утверждает, что пластиковые частицы измеримо изменяют глобальный климат, оно приходит к выводу, что они играют доминирующую роль в образовании облаков.

Тем временем антарктический ледник Туэйтса, известный в народе как ледник "Судного дня", начал активно смещаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Казахстанские школьники создали поедающие пластик бактерии
13:25, 15 декабря 2023
Казахстанские школьники создали поедающие пластик бактерии
Ученые объяснили, куда исчезает пластик в океанах – исследование
04:40, 10 октября 2024
Ученые объяснили, куда исчезает пластик в океанах – исследование
Восемь новых опасных вирусов обнаружили ученые у китайских грызунов
22:08, 25 октября 2023
Восемь новых опасных вирусов обнаружили ученые у китайских грызунов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: