В Китае ввели в эксплуатацию крупнейший в мире самолет-амфибию

Главное управление гражданской авиации Китая (CAAC) сертифицировало крупнейший в мире гражданский гидросамолет "Кунлун" AG600M. Он получил одобрение типа транспортного средства и официально введен в эксплуатацию, сообщает Zakon.kz.

Новую модель самолета создала корпорация AVIC. За два года испытаний несколько самолетов AG600M выполнили более 2000 вылетов, были проверены свыше 10 тыс. параметров, а общий налет составил 3560 часов. Это рекордные показатели для китайской авиации.

Фото: VCG

Разработка этого самолета стала крупным национальным проектом: в ней участвовали 292 предприятия и 16 университетов.

AG600M – самый большой в мире современный гидросамолет. Он способен перевозить до 12 тонн воды на дальность до 4500 километров.

Ранее сообщалось, что успешные испытания неядерной водородной бомбы провели в Китае.