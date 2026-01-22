#Казахстан в сравнении
Мир

Крупнейшие города мира столкнулись с нехваткой воды

Фото: pixabay
Организация Watershed Investigations и The Guardian выяснили, что половина из 100 крупнейших городов мира испытывает высокий уровень дефицита воды, сообщает Zakon.kz.

Дефицит воды означает, что объем воды, который требуется для общественного водоснабжения и промышленности, близок к тому, чтобы превысить имеющиеся в городе запасы. Как передает The Guardian, часто это вызвано:

  • неэффективным управлением водными ресурсами;
  • усугубленным изменением климата.

Согласно результатам исследования, Пекин, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Рио-де-Жанейро и Дели входят в число городов, испытывающих экстремальную нехватку воды. Лондон, Бангкок и Джакарту посчитали городами с очень высоким уровнем дефицита.

На сайте Watershed Investigations опубликована интерактивная карта "Атлас водной безопасности", которая показывает уровень засушливости по всему миру. На карту попали и казахстанские города.

Визуально на карте район Астаны находится в более светлых тонах (фиолетово-синих/нейтральных), а не в желто-оранжевых или красных, которые на этой визуализации обозначают более высокий риск дефицита водных ресурсов. Это говорит о том, что в рамках этой модели для Астаны прогнозируемый уровень водного стресса ниже, чем для других мегаполисов, как Алматы или Шымкент.

Тем временем стало известно о рекордных запасах алкоголя на 22 млрд долларов, которые накопились со спадом спроса на алкогольную продукцию в мире.

Фото Алия Абди
Алия Абди
