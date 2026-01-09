Коронавирус продолжает убивать по сто тысяч человек в год в одной стране

По последним научным и статистическим данным коронавирус продолжает убивать людей, далеко опережая любую другую инфекционную болезнь, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в статье JAMA Internal Medicine, это происходит темпами, далеко превышающими официальные оценки ВОЗ. Исследователи из США изучили данные по смертности от коронавируса в этой стране за 2022-2024 годы. После 2023 года она практически перестала сокращаться.

Большинство смертей от коронавируса происходят в форме, которую на практике невозможно достоверно отличить от обычного инфаркта или инсульта. Выявить саму такую инфекцию надежно можно только при помощи теста на антитела типа IgM, но пробы на них делают крайне редко.

Идентификация таких смертей серьезно затруднена. Их оценивают по так называемой избыточной смертности. Некоторые научные работы оценили такую смертность по миру за 2020-2021 годы в 18,2 миллиона человек, что больше числа погибших в Первой мировой.

Научные оценки после 2021 года куда менее полные: после спада общественного интереса к теме коронавируса получение грантов по таким работам стало сложнее. Тем важнее новая работа из США, оценившая смертность от коронавируса на основе обработки медицинской статистики этой страны.

Она констатирует, что с октября 2022 года по сентябрь 2023 (полные 12 месяцев) в Штатах после 43,6 миллиона заболеваний, связанных с коронавирусом, случилось 1,1 миллиона госпитализаций и 101 300 смертей по этой причине.

Для следующих 12 месяцев число зарегистрированных заболеваний упало до 33,0 миллиона, но смертей было 100 800, то есть практически столько же. Это резко контрастирует с оценками ВОЗ, не построенными на научных методиках, согласно которым общее число жертв коронавируса за 2024 год во всем мире должно быть около сотни тысяч.

Получается, что общая годовая смертность от коронавируса не может быть ниже пары миллионов человек в год (доля США в мировом населении существенно ниже 1/20). Исследование важно не только во всемирном контексте, но и для отдельных стран.

