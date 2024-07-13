Спасатели страны продолжают доставлять на берег унесенных водой пловцов

Спасатели Казахстана продолжают доставлять на берег людей, пренебрегающих правилами безопасности на воде, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, днем 13 июля в Мангистауской области спасли девушку и ребенка. Так, при патрулировании побережья Каспийского моря в Каракиянском районе спасателями МЧС были доставлены на берег 21-летняя и несовершеннолетний мальчик.

Как выяснилось, их унесло течением на надувном круге. В медицинской помощи они не нуждались.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Похожий инцидент произошел в этот же день на реке Тобол города Костанай. Мужчина и женщина плавали по реке на самодельном плавсредстве из пенопласта, но их унесло течением. Оба спасены, медицинская помощь не потребовалась.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В этих условиях важным остается проведение разъяснительно-профилактических работ. К примеру, в Жетысуской области такая работа проведена с отдыхающими на озере Алаколь. По мнению спасателей, подобные мероприятия повышают уровень безопасности отдыхающих.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Днями ранее стало известно, что на 62 млн тенге раскошелились казахстанцы из-за нарушений правил поведения на воде. Также 11 июля заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям Акылбек Ахметжанов на брифинге в СЦК озвучил правила безопасного поведения на воде.