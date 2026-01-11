#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Мир

Десятки погибших, тысячи задержанных: что происходит в Иране

протест, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 13:29 Фото: freepik (сгенерировано нейросетью)
Участники протестов в Иране и медицинские работники сообщают о применении огнестрельного оружия против демонстрантов и перегруженных больницах. По данным правозащитников, погибли десятки людей, акции охватили более 100 городов, несмотря на отключение интернета, сообщает Zakon.kz.

Несколько участников протестов в Иране сообщили CNN о массовых акциях и жестком подавлении демонстраций в Тегеране. По их словам, в конце недели силы безопасности применили огнестрельное оружие против протестующих. Собеседники говорили на условиях анонимности.

Участники протестов в Иране и медицинские работники сообщают о применении огнестрельного оружия против демонстрантов и перегруженных больницах. По данным правозащитной группы HRANA, погибли не менее 116 человек, а задержаны 2638 человек. Акции охватили более 100 городов, несмотря на отключение интернета.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о поддержке иранского народа. Ранее президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Ирану в случае гибели протестующих. Власти Ирана, в свою очередь, признали "отдельные проблемы", но пообещали улучшение экономической ситуации и призвали к национальному единству.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал протестующих деструктивной группой, а военное руководство страны призвало граждан сохранять бдительность. Эксперты отмечают, что, несмотря на ограничения, Иран остается частично подключенным к интернету.

По другим данным, число погибших во время протестов в Иране превысило 200 человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Число погибших во время протестов в Иране превысило 200 человек: что происходит в стране
20:35, 10 января 2026
Число погибших во время протестов в Иране превысило 200 человек: что происходит в стране
В Израиле десятки тысяч людей протестуют против реформ Нетаньяху
09:37, 16 января 2023
В Израиле десятки тысяч людей протестуют против реформ Нетаньяху
Массовые протесты в Турции: казахстанцы рассказали о том, что сейчас происходит в Стамбуле
17:37, 20 марта 2025
Массовые протесты в Турции: казахстанцы рассказали о том, что сейчас происходит в Стамбуле
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: