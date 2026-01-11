Десятки погибших, тысячи задержанных: что происходит в Иране

Участники протестов в Иране и медицинские работники сообщают о применении огнестрельного оружия против демонстрантов и перегруженных больницах. По данным правозащитников, погибли десятки людей, акции охватили более 100 городов, несмотря на отключение интернета, сообщает Zakon.kz.

Несколько участников протестов в Иране сообщили CNN о массовых акциях и жестком подавлении демонстраций в Тегеране. По их словам, в конце недели силы безопасности применили огнестрельное оружие против протестующих. Собеседники говорили на условиях анонимности.

Участники протестов в Иране и медицинские работники сообщают о применении огнестрельного оружия против демонстрантов и перегруженных больницах. По данным правозащитной группы HRANA, погибли не менее 116 человек, а задержаны 2638 человек. Акции охватили более 100 городов, несмотря на отключение интернета.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о поддержке иранского народа. Ранее президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Ирану в случае гибели протестующих. Власти Ирана, в свою очередь, признали "отдельные проблемы", но пообещали улучшение экономической ситуации и призвали к национальному единству.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал протестующих деструктивной группой, а военное руководство страны призвало граждан сохранять бдительность. Эксперты отмечают, что, несмотря на ограничения, Иран остается частично подключенным к интернету.

По другим данным, число погибших во время протестов в Иране превысило 200 человек.