Число погибших во время протестов в Иране превысило 200 человек: что происходит в стране
Как сообщил изданию местный врач на условиях анонимности, в Тегеране зафиксирована гибель как минимум 217 участников акций протеста.
По его словам, эти данные подтверждены в шести столичных больницах. Большинство погибших скончались от огнестрельных ранений. Источник также утверждает, что 9 января власти вывезли тела погибших из медицинских учреждений. При этом Time подчеркивает, что редакции не удалось независимо подтвердить полученную информацию.
В свою очередь иранская правозащитная организация HRANA сообщила, что по состоянию на 9 января задокументированы 65 случаев гибели – 50 протестующих и 15 сотрудников сил безопасности. Другая правозащитная группа, Hengaw, заявила о более чем 2,5 тысячи задержанных за последние две недели.
Массовые протесты в Иране продолжаются с конца декабря 2025 года. Изначально они были вызваны экономическим кризисом, однако впоследствии переросли в политические выступления с требованиями свержения верховного лидера Али Хаменеи и пересмотра политики Исламской Республики.
На текущей неделе протестная активность усилилась после призыва к уличным акциям со стороны сына последнего шаха Ирана и оппозиционного лидера в изгнании Резы Пехлеви. На фоне происходящего власти страны отключили доступ к интернету.