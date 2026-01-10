#Казахстан в сравнении
Мир

Число погибших во время протестов в Иране превысило 200 человек: что происходит в стране

Число погибших в ходе массовых протестов в Иране, по данным Time, превысило 200 человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил изданию местный врач на условиях анонимности, в Тегеране зафиксирована гибель как минимум 217 участников акций протеста.

По его словам, эти данные подтверждены в шести столичных больницах. Большинство погибших скончались от огнестрельных ранений. Источник также утверждает, что 9 января власти вывезли тела погибших из медицинских учреждений. При этом Time подчеркивает, что редакции не удалось независимо подтвердить полученную информацию.

В свою очередь иранская правозащитная организация HRANA сообщила, что по состоянию на 9 января задокументированы 65 случаев гибели – 50 протестующих и 15 сотрудников сил безопасности. Другая правозащитная группа, Hengaw, заявила о более чем 2,5 тысячи задержанных за последние две недели.

Массовые протесты в Иране продолжаются с конца декабря 2025 года. Изначально они были вызваны экономическим кризисом, однако впоследствии переросли в политические выступления с требованиями свержения верховного лидера Али Хаменеи и пересмотра политики Исламской Республики.

На текущей неделе протестная активность усилилась после призыва к уличным акциям со стороны сына последнего шаха Ирана и оппозиционного лидера в изгнании Резы Пехлеви. На фоне происходящего власти страны отключили доступ к интернету.

