Старейший аттракцион Диснейленда дал сбой: туристы несколько часов выбирались на свободу
В городе Анахайма (штат Калифорния), рядом с аттракционом Space Mountain, 60 туристов застряли на монорельсе, сообщает Zakon.kz.
По информации People, в районе произошел перебой в электроэнергии из-за механической проблемы. В итоге монорельс с десятками туристов просто встал.
Отмечается, что через полтора часа после инцидента для спасения застрявших ко входу в парк к привезли две лестницы, эвакуация людей длилась еще два часа.
Позже полицейские подтвердили информацию об отсутствии пострадавших в результате случившегося.
Монорельс Диснейленда был запущен в 1959 году и является одним из старейших в мире подобных систем.
