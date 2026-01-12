#Казахстан в сравнении
Мир

Старейший аттракцион Диснейленда дал сбой: туристы несколько часов выбирались на свободу

туристы застряли на аттракционе в США, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 20:46 Фото: pixabay
В городе Анахайма (штат Калифорния), рядом с аттракционом Space Mountain, 60 туристов застряли на монорельсе, сообщает Zakon.kz.

По информации People, в районе произошел перебой в электроэнергии из-за механической проблемы. В итоге монорельс с десятками туристов просто встал.

Отмечается, что через полтора часа после инцидента для спасения застрявших ко входу в парк к привезли две лестницы, эвакуация людей длилась еще два часа.

Позже полицейские подтвердили информацию об отсутствии пострадавших в результате случившегося.

Монорельс Диснейленда был запущен в 1959 году и является одним из старейших в мире подобных систем.

Ранее сообщалось, что акула убила туристку недалеко от берега в Карибском море.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
