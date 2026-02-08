#Казахстан в сравнении
Мир

Парковый аттракцион с людьми рухнул в Индии

Аттракцион с людьми упал в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 05:55 Фото: Х/soy_502
7 февраля на ярмарке Сураджкунд в Фаридабаде в момент работы на полной скорости рухнул аттракцион с людьми, сообщает Zakon.kz.

При попытке спасти других погиб полицейский, передает The Times Of India.

"По прибытии в больницу врачи констатировали летальный исход полицейского инспектора. Он пытался спасти людей, когда аттракцион начал крениться, но часть конструкции ударила его по лицу и голове. Около 13 человек получили ранения и были доставлены в больницу", – поделился подробностями инцидента заместитель комиссара штата Фаридабада Аюш Синха.

По заявлению властей штата, в отношении оператора аттракциона будут приняты меры. Для начала планируется провести расследование, а затем возбудить уголовное дело.

"Я крайне опечален аварией, произошедшей во время ярмарки Сураджкунд в Фаридабаде. Я выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в этой аварии", – комментируя инцидент сказал главный министр Харьяны Наяб Сингх Саини.

Он также поручил должностным лицам обеспечить надлежащее и незамедлительное лечение пострадавших.

Ранее в Таиланде туристы перепутали поминки с фестивалем еды.

Фото Алия Абди
Алия Абди
