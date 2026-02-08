Парковый аттракцион с людьми рухнул в Индии
При попытке спасти других погиб полицейский, передает The Times Of India.
"По прибытии в больницу врачи констатировали летальный исход полицейского инспектора. Он пытался спасти людей, когда аттракцион начал крениться, но часть конструкции ударила его по лицу и голове. Около 13 человек получили ранения и были доставлены в больницу", – поделился подробностями инцидента заместитель комиссара штата Фаридабада Аюш Синха.
🔴 🇮🇳 FLASH— BREF_INFOS (@BREF_ACTUALITES) February 7, 2026
"L'instant où le jeu 'pendule' rempli de passagers se fend et où ils tombent, Inde ! – Une raison supplémentaire qui vous fera reculer avant de monter dans ces jeux." 🎢😱#Inde #Accident #Pendule#India #Accident #PendulumGame#दुर्घटना #भारत #लटकन pic.twitter.com/aI6GUkKuR6
По заявлению властей штата, в отношении оператора аттракциона будут приняты меры. Для начала планируется провести расследование, а затем возбудить уголовное дело.
In Faridabad Surajkund Mela, a ride got stuck & suddenly fell down. One inspector died, 13 people got injured.— Manu🇮🇳🇮🇳 (@mshahi0024) February 7, 2026
Shockingly, a gate also collapsed & hurt.
No safety checks, no responsibility, common people pay with their lives in Modi's $4.2T economy.pic.twitter.com/80uhX544ts
"Я крайне опечален аварией, произошедшей во время ярмарки Сураджкунд в Фаридабаде. Я выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в этой аварии", – комментируя инцидент сказал главный министр Харьяны Наяб Сингх Саини.
Он также поручил должностным лицам обеспечить надлежащее и незамедлительное лечение пострадавших.
फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड मेले के दौरान हुए हादसे से अत्यंत दुखी हूँ। इस दुर्घटना में जान गँवाने वाले व्यक्ति के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। साथ ही, घायल हुए लोगों के समुचित एवं तत्काल उपचार के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए…— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) February 7, 2026
