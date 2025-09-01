Турист впал в кому после катания на аттракционе в Диснейленде

Филиппинский турист не выжил после катания на аттракционе "Холодное сердце навсегда". Инцидент произошел в Диснейленде на территории специального административного района Китая, сообщает Zakon.kz.

По данным South China Morning Post (SCMP), во время катания в Гонконге 53-летний мужчина с хроническим заболеванием потерял сознание и вскоре впал в кому. Филиппинца оперативно доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти.

<br>

Как пишет издание, предварительное расследование не выявило никаких проблем с безопасностью на аттракционе.

Ранее сообщалось о другом необычном инциденте: в Иране мужчина оседлал акулу и выжил.