Турист впал в кому после катания на аттракционе в Диснейленде
Фото: SCMP
Филиппинский турист не выжил после катания на аттракционе "Холодное сердце навсегда". Инцидент произошел в Диснейленде на территории специального административного района Китая, сообщает Zakon.kz.
По данным South China Morning Post (SCMP), во время катания в Гонконге 53-летний мужчина с хроническим заболеванием потерял сознание и вскоре впал в кому. Филиппинца оперативно доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти.
Как пишет издание, предварительное расследование не выявило никаких проблем с безопасностью на аттракционе.
Ранее сообщалось о другом необычном инциденте: в Иране мужчина оседлал акулу и выжил.
