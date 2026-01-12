Акула убила туристку недалеко от берега в Карибском море

На Американских Виргинских островах акула напала на 56-летнюю туристку из Миннесоты Арлин Лилис, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, женщина плавала рядом с берегом, когда на нее набросилась акула и оторвала ей руку.

Отмечается, что Лилис смогла выбраться на берег, но истекла кровью до прибытия медиков, реанимировать ее не удалось.

Как пишет издание, вид акулы, напавшей на американку, пока не установлен. В местных водах водятся карибские рифовые акулы, акулы-молоты, а также тигровые аулы и акулы-няньки.

Местные власти продолжают расследование.

