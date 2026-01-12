#Казахстан в сравнении
Мир

Акула убила туристку недалеко от берега в Карибском море

акула напала на туристку, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 19:35 Фото: pixabay
На Американских Виргинских островах акула напала на 56-летнюю туристку из Миннесоты Арлин Лилис, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, женщина плавала рядом с берегом, когда на нее набросилась акула и оторвала ей руку.

Отмечается, что Лилис смогла выбраться на берег, но истекла кровью до прибытия медиков, реанимировать ее не удалось.

Как пишет издание, вид акулы, напавшей на американку, пока не установлен. В местных водах водятся карибские рифовые акулы, акулы-молоты, а также тигровые аулы и акулы-няньки.

Местные власти продолжают расследование.

Ранее сообщалось, что туристический аттракцион на Мальдивах закончился нападением акулы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
