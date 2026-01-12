#Казахстан в сравнении
Мир

Дональд Трамп провозгласил себя и.о. президента Венесуэлы в соцсети

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 09:48 Фото: flickr/Gage Skidmore
79-летний президент США Дональд Трамп разместил в своей социальной сети TruthSocial скриншот (аналогично биографии из "Википедии"), где присвоил себе новую должность – исполняющего обязанности президента Венесуэлы, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованному посту, назначен он якобы был в январе 2026 года. Кроме того, действующую должность президента США он оставил также за собой.

Фото: Truthsocial/@realDonaldTrump

Стоит уточнить, что действующим и.о. президента латиноамериканской страны является Дельси Родригес. Это произошло после того, как 3 января 2026 года США провели операцию в Венесуэле, захватив президента Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам.

Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 09:48
Мадуро записал видеообращение к сторонникам из тюремной камеры

Венесуэльский президент вину не признал. Позже стало известно, что свыше четырех миллионов венесуэльцев мобилизованы для защиты страны на случай возможного нападения Соединенных Штатов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
