Дональд Трамп провозгласил себя и.о. президента Венесуэлы в соцсети

79-летний президент США Дональд Трамп разместил в своей социальной сети TruthSocial скриншот (аналогично биографии из "Википедии"), где присвоил себе новую должность – исполняющего обязанности президента Венесуэлы, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованному посту, назначен он якобы был в январе 2026 года. Кроме того, действующую должность президента США он оставил также за собой.

Фото: Truthsocial/@realDonaldTrump

Стоит уточнить, что действующим и.о. президента латиноамериканской страны является Дельси Родригес. Это произошло после того, как 3 января 2026 года США провели операцию в Венесуэле, захватив президента Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам.

Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме.

Венесуэльский президент вину не признал. Позже стало известно, что свыше четырех миллионов венесуэльцев мобилизованы для защиты страны на случай возможного нападения Соединенных Штатов.