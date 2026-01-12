Дональд Трамп провозгласил себя и.о. президента Венесуэлы в соцсети
Согласно опубликованному посту, назначен он якобы был в январе 2026 года. Кроме того, действующую должность президента США он оставил также за собой.
Фото: Truthsocial/@realDonaldTrump
Стоит уточнить, что действующим и.о. президента латиноамериканской страны является Дельси Родригес. Это произошло после того, как 3 января 2026 года США провели операцию в Венесуэле, захватив президента Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам.
Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме.
Венесуэльский президент вину не признал. Позже стало известно, что свыше четырех миллионов венесуэльцев мобилизованы для защиты страны на случай возможного нападения Соединенных Штатов.