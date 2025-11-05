#Народный юрист
Мир

Пьяный мужчина нагло обнял и попытался поцеловать президента Мексики прямо на публике

Клаудия Шейнбаум, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 19:29 Фото: instagram/claudia_shein
Инцидент произошел во время публичного выступления президента Мексики Клаудии Шейнбаум, сообщает Zakon.kz.

Неизвестный мужчина из толпы прорвался к главе государства, обнял ее, коснулся талии и груди и попытался поцеловать в шею, все это попало на видео, опубликованное изданием O Globo.

На кадрах видно, как охрана не сразу успела среагировать. Мужчина несколько секунд держал президента в объятиях, прежде чем его оттащили в сторону.

Шейнбаум, однако, сохранила хладнокровие. Она не стала устраивать скандал и даже позволила злоумышленнику сфотографироваться с собой. По данным СМИ, нападавший, вероятно, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Позже его задержали и передали в распоряжение прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что вице-президента Америки заподозрили в измене своей жене.

Асель Аукешева
