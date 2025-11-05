Пьяный мужчина нагло обнял и попытался поцеловать президента Мексики прямо на публике

Инцидент произошел во время публичного выступления президента Мексики Клаудии Шейнбаум, сообщает Zakon.kz.

Неизвестный мужчина из толпы прорвался к главе государства, обнял ее, коснулся талии и груди и попытался поцеловать в шею, все это попало на видео, опубликованное изданием O Globo.

На кадрах видно, как охрана не сразу успела среагировать. Мужчина несколько секунд держал президента в объятиях, прежде чем его оттащили в сторону.

WATCH: A drunk man managed to get very close to Mexican President Claudia Sheinbaum during a public event, touching her before officials intervened. pic.twitter.com/u5yNQ8ATES — Clash Report (@clashreport) November 5, 2025

Шейнбаум, однако, сохранила хладнокровие. Она не стала устраивать скандал и даже позволила злоумышленнику сфотографироваться с собой. По данным СМИ, нападавший, вероятно, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Позже его задержали и передали в распоряжение прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что вице-президента Америки заподозрили в измене своей жене.