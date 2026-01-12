#Казахстан в сравнении
Мир

Гренландия как вопрос нацбезопасности: в США внесли резонансный законопроект

Конгресс США рассмотрит законопроект об аннексии Гренландии, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 01:52 Фото: wikipedia
Член палаты представителей США от Республиканской партии Рэнди Файн внес на рассмотрение конгресса законопроект о возможном присоединении Гренландии к Соединенным Штатам и предоставлении ей статуса штата, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Florida Politics со ссылкой на документ, инициатива может уполномочить президента США Дональда Трампа предпринять необходимые шаги для организации присоединения острова.

"Гренландия – это не отдаленный форпост, который мы можем игнорировать, – это жизненно важный актив национальной безопасности. Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность", – заявил Рэнди Файн.

Законопроект, по мнению республиканца, предусматривает нечто большее, чем просто превращение острова в территорию, подобную Пуэрто-Рико или Гуаму. Он стремится предоставить Гренландии статус штата, аналогичный Аляске, единственному штату, граничащему с Полярным кругом.

Кроме того, пишет издание, госсекретарь Марко Рубио проинформировал Конгресс о своем намерении встретиться с представителями Дании по вопросу приобретения этой земли.

Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не видит угрозы вторжения со стороны США после разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
