В Сеуле водители автобусов начали забастовку
Это произошло после того, как минувшей ночью провалились переговоры с работодателем о повышении заработной платы. Об этом передает Yonhap.
Профсоюзы настаивали:
- на увеличении на 3% зарплаты;
- продлении возраста выхода на пенсию.
Однако руководство отклонило их, сославшись на чрезмерную финансовую нагрузку. Таким образом, ожидается приостановка движения около 7400 автобусов на 394 маршрутах.
В целях минимизации неудобств власти столицы планируют запустить дополнительные поезда метро и бесплатные автобусные маршруты. Об этом мэрия Сеула сообщила в своих соцсетях.
🚨 Jan 13 (Tue) | Emergency transit measures in Seoul— Seoul Government (@Seoul_gov) January 12, 2026
In response to the city bus strike, #Seoul is operating emergency transportation plans to support safe and smooth commutes, including expanded subway services and shuttle support.
🔗 more: https://t.co/pdxUYFetAk pic.twitter.com/R1P18yxU5W
Днем ранее в Нью-Йорке из-за низких зарплат и насилия на работе на масштабную забастовку вышли медсестры.