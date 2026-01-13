В Сеуле водители автобусов начали забастовку

13 января профсоюз работников автобусных перевозок Сеула и ассоциация предприятий автобусного транспорта Сеула объявили о начале полномасштабной забастовки, сообщает Zakon.kz.

Это произошло после того, как минувшей ночью провалились переговоры с работодателем о повышении заработной платы. Об этом передает Yonhap.

Профсоюзы настаивали:

на увеличении на 3% зарплаты;

продлении возраста выхода на пенсию.

Однако руководство отклонило их, сославшись на чрезмерную финансовую нагрузку. Таким образом, ожидается приостановка движения около 7400 автобусов на 394 маршрутах.

В целях минимизации неудобств власти столицы планируют запустить дополнительные поезда метро и бесплатные автобусные маршруты. Об этом мэрия Сеула сообщила в своих соцсетях.

🚨 Jan 13 (Tue) | Emergency transit measures in Seoul



In response to the city bus strike, #Seoul is operating emergency transportation plans to support safe and smooth commutes, including expanded subway services and shuttle support.



🔗 more: https://t.co/pdxUYFetAk pic.twitter.com/R1P18yxU5W — Seoul Government (@Seoul_gov) January 12, 2026

Днем ранее в Нью-Йорке из-за низких зарплат и насилия на работе на масштабную забастовку вышли медсестры.