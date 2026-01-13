#Казахстан в сравнении
Мир

В Сеуле водители автобусов начали забастовку

Забастовка водителей автобусов в Сеуле, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 06:43 Фото: Х/koreatimescokr
13 января профсоюз работников автобусных перевозок Сеула и ассоциация предприятий автобусного транспорта Сеула объявили о начале полномасштабной забастовки, сообщает Zakon.kz.

Это произошло после того, как минувшей ночью провалились переговоры с работодателем о повышении заработной платы. Об этом передает Yonhap.

Профсоюзы настаивали:

  • на увеличении на 3% зарплаты;
  • продлении возраста выхода на пенсию.

Однако руководство отклонило их, сославшись на чрезмерную финансовую нагрузку. Таким образом, ожидается приостановка движения около 7400 автобусов на 394 маршрутах.

В целях минимизации неудобств власти столицы планируют запустить дополнительные поезда метро и бесплатные автобусные маршруты. Об этом мэрия Сеула сообщила в своих соцсетях.

Днем ранее в Нью-Йорке из-за низких зарплат и насилия на работе на масштабную забастовку вышли медсестры.

Фото Алия Абди
Алия Абди
