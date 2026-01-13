#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.75
594.67
6.46
Происшествия

Водитель автобуса устроил массовую аварию в Усть-Каменогорске

Тройное ДТП с автобусом произошло в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 20:16 Фото: очевидцев
13 января в Усть-Каменогорске произошла тройная авария вместе с автобусом, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz пишет, что столкновение трех транспортных средств, включая автобус и легковые автомобили, произошло в районе Студгородка.

В пресс-службе Департамента полиции ВКО пояснили, что ДТП спровоцировал водитель автобуса, который не выбрал безопасную дистанцию. Усугубила положение и непогода. В результате он допустил столкновение с Mercedes и ВАЗ-210.

Пострадавших нет.

А ранее в пресс-службе Департамента полиции Алматы с тревогой заявили, что количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов резко возросло. С начала 2025 года в Алматы зарегистрировано более 460 ДТП с участием общественного транспорта, в которых пострадали свыше 600 человек.

