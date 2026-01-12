Низкие зарплаты и насилие на работе: в Нью-Йорке медсестры вышли на масштабную забастовку

Крупнейшая забастовка медсестер в истории Нью-Йорка охватила около 15 тыс. сотрудников, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Politico, митингующие требуют увеличения заработный платы с учетом текущего уровня инфляции, сохранения и расширения мер по борьбе с дефицитом кадров, а также внесения в трудовые договоры пунктов, защищающих медперсонал от насилия на рабочем месте.

Согласно данным издания, забастовка, ставшая результатом длительных и безрезультатных переговоров, превзошла по численности акцию 2023 года более чем в два раза. Представители больниц настаивают на нереалистичности выдвинутых требований и выражают опасения, связанные с потенциальным сокращением федеральной финансовой поддержки.

Отмечается, что губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул приняла меры по мобилизации дополнительных ресурсов для поддержания безопасности пациентов. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заверил общественность в готовности обеспечить бесперебойный доступ к медицинской помощи для всех нуждающихся.

По информации портала, в больницах в это время работает временный персонал. Профсоюз, представляющий интересы медсестер, обвиняет руководство медицинских учреждений в нежелании искать компромисс и вести конструктивные переговоры.

NYC nurses from several hospitals are on strike. Mayor Mamdani and other leaders are supporting them along the picket lines. The hospitals say people will still get care. Covering for @fox5ny pic.twitter.com/gDpRqSEIZK — Stephanie Bertini (@StephanieTVNews) January 12, 2026

Ранее сообщалось, что участники протестов в Иране и медицинские работники заявили о применении огнестрельного оружия против демонстрантов и перегруженных больницах. По данным правозащитников, погибли десятки людей, акции охватили более 100 городов, несмотря на отключение интернета.