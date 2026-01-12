#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Мир

Низкие зарплаты и насилие на работе: в Нью-Йорке медсестры вышли на масштабную забастовку

крупная забастовка медсестер в США, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 21:18 Фото: соцсеть Х/@danielsgoldman
Крупнейшая забастовка медсестер в истории Нью-Йорка охватила около 15 тыс. сотрудников, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Politico, митингующие требуют увеличения заработный платы с учетом текущего уровня инфляции, сохранения и расширения мер по борьбе с дефицитом кадров, а также внесения в трудовые договоры пунктов, защищающих медперсонал от насилия на рабочем месте.

Согласно данным издания, забастовка, ставшая результатом длительных и безрезультатных переговоров, превзошла по численности акцию 2023 года более чем в два раза. Представители больниц настаивают на нереалистичности выдвинутых требований и выражают опасения, связанные с потенциальным сокращением федеральной финансовой поддержки.

Отмечается, что губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул приняла меры по мобилизации дополнительных ресурсов для поддержания безопасности пациентов. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заверил общественность в готовности обеспечить бесперебойный доступ к медицинской помощи для всех нуждающихся.

По информации портала, в больницах в это время работает временный персонал. Профсоюз, представляющий интересы медсестер, обвиняет руководство медицинских учреждений в нежелании искать компромисс и вести конструктивные переговоры.

Ранее сообщалось, что участники протестов в Иране и медицинские работники заявили о применении огнестрельного оружия против демонстрантов и перегруженных больницах. По данным правозащитников, погибли десятки людей, акции охватили более 100 городов, несмотря на отключение интернета.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Около 50 тысяч учителей вышли на забастовку в Австралии
22:21, 06 августа 2025
Около 50 тысяч учителей вышли на забастовку в Австралии
Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуальном насилии
01:34, 24 ноября 2023
Мэра Нью-Йорка обвинили в сексуальном насилии
Во Франции сотрудники Disneyland вышли на забастовку
21:16, 23 мая 2023
Во Франции сотрудники Disneyland вышли на забастовку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: