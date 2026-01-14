#Казахстан в сравнении
Мир

Гражданина Афганистана осудили за убийство супруги в другой стране

Место преступления, обувь, эксперт, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 06:59 Фото: pexels
В Бакинском суде по тяжким преступлениям (Азербайджан) завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Афганистана Самандара Сафайи по обвинению в убийстве супруги и ранении знакомого в Баку, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Oxu.Az, инцидент произошел 9 июля 2025 года в Бинагадинском районе Баку. В районную прокуратуру поступило сообщение об умышленном убийстве Нюшабы Сафаровой (Сафайи).

В ходе расследования установлены обоснованные подозрения в том, что муж потерпевшей, гражданин Афганистана Самандар Сафайи, во время ссоры на почве ревности убил супругу ножом, а также попытался лишить жизни своего знакомого Джанмирзу Джаббарова.

На заседании под председательством судьи Нигяр Имановой после заявления сторон о достижении примирения государственный обвинитель предложил назначить подсудимому наказание в виде 18 лет лишения свободы.

После совещания суд огласил вердикт, согласно которому С.Сафайи был приговорен к 16 годам тюремного заключения.

Ранее мы сообщали о том, что ребенок застрелил двухлетнего брата из маминого пистолета во время игры.

Аксинья Титова
