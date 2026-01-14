Суд признал блин "наступательным оружием": австралийку осудили за нападение на премьера

56-летняя австралийка Сюзанна Ли Милгейт в порыве гнева швырнула кремовый блинчик в лицо главе местного правительства Наташе Файлз, за что в итоге была наказана в суде в Дарвине, сообщает Zakon.kz.

По информации 1 News, все случилось в сентябре 2023 года на местном рынке. Милгейт увидела чиновницу и напала на нее. Выяснилось, что женщина нанесла удар тонким тестом по лицу пострадавшей, в результате чего у жертвы остался синяк под глазом. Отмечается, что инцидент причинил ей не только физическую боль, но и эмоциональное потрясение.

Нападавшая заявила, что таким образом выразила "протест" против жестких мер, принятых правительством во главе Файлз во времена пандемии COVID-19. Милгейт пояснила, что в январе 2020 года у ее мужа случился инсульт, и он нуждался в операции, однако не смог получить освобождение от вакцинации. После случившегося она публично извинилась по телевидению, но Файлз извинения отвергла.

Судья Джули Франц классифицировала блинчик как "наступательное оружие" и признала подсудимую виновной в "преднамеренном нападении". Так как Милгейт уже провела 24 дня в тюрьме, она получила 12 месяцев условного срока.

Подсудимая заявила о намерении обжаловать приговор, так как вынесенный вердикт мешает ей вернуть лицензию риэлтора.

Ранее, в 2022 году, короля Чарльза III закидали яйцами на открытии памятника Елизавете II.