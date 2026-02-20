В Акмолинской области осудили дроппера за передачу банковского счета мошенникам
Судом установлено, что молодой человек открыл на свое имя банковский счет и передал доступ к нему неизвестному лицу, откликнувшись на рекламу о "легком заработке" в социальной сети. Выполняя указания собеседника, он получил вознаграждение в размере 18 тыс. тенге.
Как следует из материалов дела, свидетель Б. стала жертвой мошенников. В мессенджере WhatsApp ей поступило сообщение от имени племянницы с просьбой срочно перевести деньги на указанный банковский счет. После перевода 100 тыс. тенге женщина поняла, что столкнулась с мошенничеством, и обратилась в полицию.
Согласно банковским выпискам, переведенная сумма поступила на счет Н. и вскоре была перечислена другому лицу. Позднее на тот же счет поступили 18 тыс. тенге в качестве вознаграждения.
В ходе судебного разбирательства Н. полностью признал вину и раскаялся.
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (86 500 тенге) с конфискацией незаконно полученного дохода в сумме 18 тыс. тенге в доход государства.
Уголовное дело по факту хищения денежных средств у потерпевшей находится на стадии досудебного расследования.
