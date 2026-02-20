#Референдум-2026
#Казахмыс
Общество

В Акмолинской области осудили дроппера за передачу банковского счета мошенникам

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 19:19 Фото: Zakon.kz
Аккольский районный суд 20 февраля рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего Н., обвиняемого в незаконном предоставлении своего банковского счета третьим лицам за материальное вознаграждение (дропперство), сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, что молодой человек открыл на свое имя банковский счет и передал доступ к нему неизвестному лицу, откликнувшись на рекламу о "легком заработке" в социальной сети. Выполняя указания собеседника, он получил вознаграждение в размере 18 тыс. тенге.

Как следует из материалов дела, свидетель Б. стала жертвой мошенников. В мессенджере WhatsApp ей поступило сообщение от имени племянницы с просьбой срочно перевести деньги на указанный банковский счет. После перевода 100 тыс. тенге женщина поняла, что столкнулась с мошенничеством, и обратилась в полицию.

Согласно банковским выпискам, переведенная сумма поступила на счет Н. и вскоре была перечислена другому лицу. Позднее на тот же счет поступили 18 тыс. тенге в качестве вознаграждения.

В ходе судебного разбирательства Н. полностью признал вину и раскаялся.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (86 500 тенге) с конфискацией незаконно полученного дохода в сумме 18 тыс. тенге в доход государства.

Уголовное дело по факту хищения денежных средств у потерпевшей находится на стадии досудебного расследования.

Ранее сообщалось, что преподаватель одного из вузов набрала кредитов на миллионы тенге и отдала их мошенникам.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
