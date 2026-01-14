#Казахстан в сравнении
Мир

Умершая женщина чуть не стала пассажиром самолета: охрана заметила неладное

В аэропорту Испании обнаружили мертвую женщину , фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 03:09 Фото: pixabay
В аэропорту испанского острова Тенерифе 80-летний мужчина попытался сесть на самолет с телом своей умершей супруги в инвалидном кресле, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте рассказало издание Diario de Avisos.Так, в аэропорту Тенерифе-Южный мужчина вез инвалидную коляску со своей женой и намеревался пройти с ней на борт как с еще одной пассажиркой.

На первый взгляд пенсионер с умершей женой выглядели как пожилая пара и не вызывали подозрений. Они прошли через рамки металлодетектора, после чего сотрудница охраны аэропорта заподозрила что-то неладное и решила проверить супругов.

"Она подошла к инвалидной коляске и, взяв пожилую женщину за руку, почувствовала, что ее температура аномально низкая. Помимо этого, было заметно, что пассажирка не дышит", – говорится в публикации.

Тогда сотрудница аэропорта сообщила о произошедшем своему начальнику, который запустил протокол чрезвычайной ситуации. На место прибыли:

  • сотрудники службы безопасности аэропорта;
  • сотрудники гражданской гвардии Испании;
  • судебно-медицинские эксперты.

Все констатировали, что пожилая женщина в инвалидной коляске мертва. Поэтому мужа погибшей задержали, он сотрудничал с полицейскими, пока те проводили необходимые в этой ситуации процедуры. По словам мужчины, его супруга умерла уже в аэропорту за несколько часов до их прохода через рамки.

Теперь сотрудники полиции устанавливают точные обстоятельства и время наступления смерти пассажирки, а также причины, по которым ее супруг не уведомил медиков и не отменил вылет, а решил попытаться пройти с телом на борт самолета.

"Вопрос о возбуждении уголовного дела пока что остается открытым", – передает издание.

В транспортной сфере Южной Кореи свои страсти. 13 января водители городских автобусов объявили о начале полномасштабной забастовки.

Фото Алия Абди
Алия Абди
