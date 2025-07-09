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Спорт

Самолет с игроками "Реала" попал в неприятную ситуацию

Футбол Прилет Реала, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 12:55 Фото: Instagram/realmadrid
Воздушное судно испанского футбольного клуба "Реал" приземлилось в аэропорту Нью-Йорка с двухчасовым опозданием. Самолет не мог сесть из-за сильного шторма, сообщает Zakon.kz.

Как информирует Marca, самолет не мог совершить посадку более двух часов. В связи с этой ситуацией "Реал" с разрешения FIFA отменил пресс-конференцию главного тренера Хаби Алонсо.

Предполетное время для футболистов королевского клуба начиналось не так уж и грустно.

Как известно, подопечные Алонсо в ночь на 10 июля проведут полуфинальный матч клубного чемпионата мира, где их соперником станет французский ПСЖ.

Пока "Реал" и ПСЖ готовятся к своему сражению, к этому часу уже определился первый финалист КЧМ-2025.

Путевку к решающему матчу заработал английский "Челси", который обыграл "Флуминенсе" (2:0).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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