Мир

"Чудо рождения": женщина с пересаженной от умершего донора маткой стала мамой

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 06:59 Фото: pexels
В декабре 2025 года жительница Великобритании рассказала о рождении своего "чудесного" сына, который стал первым ребенком в Великобритании, родившимся с использованием матки, пересаженной от умершего донора, сообщает Zakon.kz.

По данным People, британка Грейс Белл, родившаяся без матки, в декабре 2025 года родила здорового мальчика, которого назвали Хьюго.

Согласно данным Кливлендской клиники, "синдром МРКХ – врожденное заболевание, при котором ребенок рождается с недоразвитой или отсутствующей маткой и/или влагалищем".

Белл, которой чуть больше 30 лет, никогда не думала, что ей выпадет шанс выносить и родить собственного ребенка. И Белл, и малыш Хьюго чувствуют себя очень хорошо после кесарева сечения.

Операция по пересадке эмбриона состоялась в больнице Черчилля в Оксфорде в июне 2024 года, она длилась 10 часов. Через несколько месяцев пара прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), после чего в лондонской клинике Lister Fertility Clinic была проведена процедура переноса эмбриона.

Трансплантация матки Белл от умершего донора – одна из 10 операций, проводимых в Великобритании в рамках "утвержденной исследовательской программы по трансплантации матки от умерших доноров".

Хьюго стал первым ребенком, родившимся таким необычным образом в Великобритании.

Пересаженную матку планируют удалить после того, как Грейс и ее партнер Стив Пауэлл завершат планирование семьи. Это избавит женщину от пожизненного приема иммунодепрессантов.

Ранее стало известно, что у российского многоженца Ивана Сухова родился 31-й ребенок.

Аксинья Титова
