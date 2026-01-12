Опубликована важная информация для желающих получить гражданство Казахстана

С 3 по 10 февраля 2026 года состоится прием заявлений на тестирование для претендентов на получение гражданства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Известно, что подать заявление можно будет на сайте Национального центра тестирования или через приложение UTO:

"Само тестирование пройдет 11 февраля".

Стоит уточнить, что тестирование состоит из 3 блоков:

тест по казахскому языку – 30 заданий, пороговый балл – 15;

тест по основам Конституции Казахстана (на казахском или русском языке) – 40 заданий, пороговый балл – 20;

тест по истории Казахстана (на казахском или русском языке) – 30 заданий, пороговый балл – 15.

"Максимальный балл – 100, пороговый балл – 50", – рассказали специалисты центра.

Также сказано, что общая продолжительность тестирования составляет 2 часа 10 минут.

Для лиц с ограниченными возможностями (инвалидностью) для тестирования дополнительно предоставляется 30 минут.

Кроме того, есть возможность пройти платное пробное тестирование. Стоимость – 3355 тенге.

Тем же, кто принимает участие в полноценном тестировании, придется заплатить 14 693 тенге.

Немного ранее мы также рассказывали о том, что в Казахстане станет проще получить паспорт. А в октябре 2025 года стало известно, что казахстанский паспорт ждет редизайн.