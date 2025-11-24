"Мертвая" бабушка постучала из гроба за несколько минут до сожжения

В городе Пхитсанулоке на севере Таиланда бабушка шокировала людей, вернувшись к жизни за несколько минут до того, как ее должны были кремировать, сообщает Zakon.kz.

65-летняя Чонтхирот объявили умершей рано утром 23 ноября. Считая, что она мирно скончалась, семья положила женщину в белый гроб и отправилась в четырехчасовое путешествие длиной в 362 км к храму на окраине Бангкока, который предоставляет бесплатную кремацию и похороны бедным, пишет Daily Mail.

Но, когда пикап подъехал к храму, "безжизненная" бабушка проснулась в гробу и начала стучать по дереву.

Младший брат женщины рассказал, что она была прикована к постели в течение двух лет и была найдена "мертвой" в два часа ночи. Он даже подписал документ, подтверждающий ее смерть, который передал буддийскому монаху.

"Я был потрясен, удивлен и счастлив, что моя сестра все еще жива. Я чуть не упал от неожиданности. Это чудо, что она очнулась", – поделился мужчина.

Фото: кадр видео/viralpress.com

Первым Чонтхирот услышал 27-летний работник храма Тамманун. Он рассказал, что собирался нести гроб в зал для короткой церемонии перед сожжением, когда услышал стук и слабый крик о помощи, доносившийся изнутри.

"Я был ошеломлен, потому что никогда раньше не испытывал ничего подобного", – рассказал Тамманун.

Позже прибыла машина скорой помощи, чтобы забрать Чонтхирот в больницу. Храм пообещал покрыть ее медицинские расходы.

Фото: кадр видео/viralpress.com

Настоятель храма Пхра Китти Вачиратхада сказал, что за все годы своей работы никогда не был свидетелем подобного инцидента.

В феврале на северо-востоке Таиланда 85-летняя бабушка тоже вернулась к жизни после того, как была мертва в течение 40 минут.