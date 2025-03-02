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Общество

Ветеран ВОВ из Петропавловска отметила 103-й день рождения

ветеран, юбилей, Валентина Волкодав, СКО, аким СКО Гауез Нурмухамбетов,, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 15:07 Фото: акимат СКО
Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов поздравил ветерана Валентину Архиповну Волкодав со 103-летием, сообщает Zakon.kz.

Фото: акимат СКО

Валентина Архиповна – живая история. В 19 лет она ушла на фронт и служила в мостостроительном отряде на Белорусском и Украинском фронтах. Ее задача – строительство мостов и обеспечение переправ. Она прошла путь от Волги до Берлина, за что была награждена орденом Великой Отечественной войны II степени и медалями.

"Пожелал нашему ветерану крепкого здоровья, благополучия, заботы и долгих лет в окружении близких людей", – написал глава региона в соцсетях.

Фото: акимат СКО

После войны Валентина Архиповна работала бухгалтером на керамическом заводе в Целинограде. Более 30 лет живет в Петропавловске.

Андрей Дюсупов
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