Ветеран ВОВ из Петропавловска отметила 103-й день рождения

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов поздравил ветерана Валентину Архиповну Волкодав со 103-летием, сообщает Zakon.kz.

Фото: акимат СКО

Валентина Архиповна – живая история. В 19 лет она ушла на фронт и служила в мостостроительном отряде на Белорусском и Украинском фронтах. Ее задача – строительство мостов и обеспечение переправ. Она прошла путь от Волги до Берлина, за что была награждена орденом Великой Отечественной войны II степени и медалями.

"Пожелал нашему ветерану крепкого здоровья, благополучия, заботы и долгих лет в окружении близких людей", – написал глава региона в соцсетях.

Фото: акимат СКО

После войны Валентина Архиповна работала бухгалтером на керамическом заводе в Целинограде. Более 30 лет живет в Петропавловске.