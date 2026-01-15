Китайские ученые нашли простой способ улучшить языковые способности у ребенка

Специалисты выяснили, что замена экранного времени совместным чтением с родителями способствует лучшему развитию языковых и социально-эмоциональных навыков у детей дошкольного возраста, сообщает Zakon.kz.

В исследовании приняли участие 202 ребенка в возрасте от трех до шести лет из детских садов города Ланьчжоу и их родители. Взрослые фиксировали, сколько времени дети проводят у экранов, читают вместе с родителями или играют с ними, пишет журнал Computers in Human Behavior.

"Экранное время разделили на образовательный и развлекательный контент, а также на самостоятельный и совместный просмотр. Уровень развития детей оценивали с помощью стандартизированных тестов на языковые навыки и понимание эмоций и социальных норм", – пишет издание.

Результаты показали, что дети, которые чаще читали с родителями, демонстрировали более высокие показатели языкового развития и социальной компетентности. В то же время увеличение общего экранного времени было связано с более низкими результатами по этим показателям.



Ранее сообщалось, что в китайском AppStore появилось первое приложение в рейтинге платных приложений. Речь идет о приложении "Умер?" для одиноких пользователей.