Исследование: что помогает развивать у детей мыслительные способности
Согласно информации журнала Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, в исследовании приняли участие почти 400 детей. Ученые в течение 2 лет собирали данные об их режиме питания, физической активности и умственных способностях.
Результаты показали, что позитивно на умственном развитии детей сказывается диета с пониженным содержанием красного мяса и повышенным содержанием нежирных молочных продуктов. Дети, которые проводили больше времени за чтением и занимались спортом, тоже демонстрировали лучшие способности к рассуждению, чем их сверстники. Школьники, проводившие чрезмерное время за компьютером, показали пониженные способности к рассуждению.
Ранее было опубликовано исследование, которое доказывало, что у людей, которые говорят на двух языках, лучше память.