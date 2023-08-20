Исследование: что помогает развивать у детей мыслительные способности

Исследователи из Восточного университета Финляндии установили, что здоровое питание, чтение и спорт способствуют улучшению навыков мышления у школьников начальных классов, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации журнала Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, в исследовании приняли участие почти 400 детей. Ученые в течение 2 лет собирали данные об их режиме питания, физической активности и умственных способностях.

Результаты показали, что позитивно на умственном развитии детей сказывается диета с пониженным содержанием красного мяса и повышенным содержанием нежирных молочных продуктов. Дети, которые проводили больше времени за чтением и занимались спортом, тоже демонстрировали лучшие способности к рассуждению, чем их сверстники. Школьники, проводившие чрезмерное время за компьютером, показали пониженные способности к рассуждению.

Ранее было опубликовано исследование, которое доказывало, что у людей, которые говорят на двух языках, лучше память.