Жительница США сбросила 45 килограммов, отказавшись от одного продукта
Кристи Маккаммон смогла победить зависимость от сладкого благодаря чему сильно похудела. По словам женщины, главной проблемой для нее была любовь к сладкому. Она употребляла около пяти тысяч килокалорий в день и искала утешение в еде, сообщает Zakon.kz.
Пробуя разные диеты и занятия в спортзале американка не видела результатов. Все изменилось в 2017 году, когда она полностью отказалась от сахара и подсластителей, пишет издание Need To Know.
Вместо сладостей Маккаммон стала есть фрукты, батат и творог. Эти продукты помогли ей значительно снизить вес.
"Люди думают, что такой образ жизни ограничивает, но лишний вес и одержимость едой ограничивают гораздо сильнее", – отметила Маккаммон .
Стоит отметить, что женщина уже семь лет придерживается нового рациона и даже на день рождения выбирает фруктовый торт вместо кремового.
Ранее нутрициолог Алла Макарова назвала главную ошибку желающих похудеть после праздников.
