Внушительный штраф выплатила жительница Шымкента за "подарок" госслужащему

В Шымкенте оштрафовали местную жительницу на крупную сумму после того, как женщина "подарила" пять тысяч секретарю судьи, чтобы "ускорить" дело, сообщает Zakon.kz.

Антикоррупционная служба выявила факт взятки государственному служащему. Как рассказали в ведомстве, женщина передала секретарю суда по гражданским делам пять тысяч тенге. Таким образом жительница Шымкента пыталась "ускорить" оформление документов по делу, сообщает Otyrar.

"Необходимо отметить, что о данном инциденте госслужащая незамедлительно сообщила непосредственному руководителю. В итоге гражданка, передавшая подарок, вину в содеянном признала и оплатила штраф в 69-кратном размере от подарка – 345 000 тенге по ст. 676 КоАП", – сказано в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в Западно-Казахстанской области завершили расследование в отношении заместителя акима региона, которого подозревают в коррупционном преступлении.