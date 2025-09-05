100-летняя москвичка назвала два продукта, от которых отказалась и сохранила здоровье

Галина Васильевна Соколова – врач-онколог с 73-летним стажем, и она до сих пор ведет прием пациентов в московской поликлинике. Женщина рассказала, какой образ жизни она вела и как питалась, благодаря чему сохранила здоровье и ясность ума, сообщает Zakon.kz.

Галина Васильевна родилась в 1924 году в семье сельского учителя под Смоленском. К семи годам она уже знала, что такое настоящий голод, когда единственной едой были трава и картофельные очистки.

"Возможно, именно тогда я поняла цену настоящей пищи – когда ты месяцами питаешься тем, что найдешь в лесу, начинаешь чувствовать, какая еда дает силы, а какая только забирает их", – рассказала Галина Васильевна каналу "Хозяюшка".

Во время эвакуации, когда семья оказалась в глубине Сибири, 15-летняя Галя работала санитаркой в госпитале. Там она впервые столкнулась с онкологическими больными – солдатами, у которых на фоне стресса, ранений и неполноценного питания развивались опухоли:

"Даже тогда я заметила закономерность: быстрее всего рак развивался у тех, кто до войны питался в основном белым хлебом, сахаром и консервами. А вот крестьяне, привыкшие к простой деревенской пище, болели реже и выздоравливали лучше".

После войны Галина поступила в Московский медицинский институт на лечебный факультет. В те годы онкология только формировалась как наука. Причины возникновения рака были загадкой, методы лечения – примитивными. Галина Васильевна стала одной из первых врачей, кто начал систематически изучать связь между питанием и развитием злокачественных опухолей.

"Я вела подробные истории болезни, записывала не только симптомы, но и пищевые привычки пациентов. Через несколько лет у меня накопился огромный материал, который показывал четкую корреляцию между определенными продуктами и частотой онкологических заболеваний", – рассказывает врач.

И самые яркие закономерности касались двух категорий продуктов: рафинированного сахара и промышленно переработанного мяса.

Проводя исследования, Галина Васильевна выяснила, что избыток глюкозы в крови создает идеальную среду для размножения раковых клеток. Они потребляют сахар в 10-15 раз активнее здоровых клеток. Кроме того, постоянные скачки инсулина вызывают хроническое воспаление – еще один фактор, способствующий развитию опухолей.

В 1960 году, когда Галине Васильевне было всего 36 лет, она приняла решение полностью исключить из своего рациона рафинированный сахар. Не сладости вообще – именно промышленный сахар в чистом виде и продукты с его высоким содержанием.

"Первые месяцы было тяжело. Организм требовал привычную дозу быстрых углеводов. Но постепенно вкусовые рецепторы перестроились, и я начала чувствовать естественную сладость продуктов – яблок, ягод, даже моркови", – поделилась женщина.

Второе ее открытие касалось мясных продуктов промышленного производства: колбасы, сосиски, консервы. Галина Васильевна заметила, что пациенты, регулярно употреблявшие эти продукты, чаще страдали от рака желудочно-кишечного тракта. Особенно ее насторожила статистика по раку толстой кишки – заболеванию, которое в традиционных обществах с натуральным питанием встречалось крайне редко.

"Я начала изучать состав колбасных изделий и ужаснулась. Нитриты, нитраты, фосфаты, искусственные красители – настоящий химический коктейль. В процессе пищеварения эти вещества образуют канцерогенные соединения, которые повреждают слизистую оболочку кишечника". доктор Галина Соколова

В 1965 году она исключила из своего рациона все промышленно переработанные мясные продукты. Мясо в ее меню осталось, но только в натуральном виде – отварная говядина, курица, рыба.

И за десятилетия практики Галина Васильевна выработала собственную систему питания, которая стала основой ее долголетия. Главный принцип – максимально натуральные продукты с минимальной промышленной обработкой.

Утро у нее всегда начинается одинаково: стакан теплой воды с лимоном и чайной ложкой льняного масла. Это очищает печень и запускает пищеварение. Завтрак – каша на воде с добавлением сухофруктов или ягод, иногда творог с медом.

Обед обязательно включает суп – костный бульон с овощами или легкий овощной суп-пюре. Второе блюдо – отварное или запеченное мясо с овощным гарниром. Никаких жареных блюд, никаких соусов промышленного производства.

Ужин самый легкий – овощной салат с растительным маслом, иногда рыба или яйца. После 18:00 Галина Васильевна не ест совсем.

"Желудок должен отдыхать. Если он постоянно переваривает пищу, у организма не остается сил на восстановление и борьбу с болезнями", – пояснила она.

В 100 лет Галина Васильевна по-прежнему добирается на работу пешком. От дома до поликлиники – 2,5 километра, которые она преодолевает дважды в день в любую погоду. Доктор никогда не занималась спортом в привычном понимании. Но всегда много ходила.

"Движение активирует лимфатическую систему, улучшает кровообращение, ускоряет выведение токсинов. Это самая эффективная профилактика рака, которую я знаю". Доктор-онколог Галина Соколова

За свою карьеру она наблюдала тысячи пациентов и заметила закономерность: люди, ведущие малоподвижный образ жизни, болеют чаще и тяжелее. Особенно это касается онкологических заболеваний.

Кроме ежедневных прогулок, Галина Васильевна делает утреннюю зарядку – простые упражнения, которые разрабатывают все группы мышц. Комплекс занимает 15 минут, но выполняется неукоснительно уже более полувека. Отбой у доктора-долгожителя в 22:00. Особое внимание она уделяет сну. Спальня всегда проветрена, температура не выше 18 градусов. Никаких гаджетов, книг, телевизора. Сон – это время восстановления, и ничто не должно ему мешать.

Помимо физических привычек, Галина старается не тревожиться о том, что нельзя изменить. Диагноз, возраст, генетика – это данность. А образ жизни, питание, отношение к проблемам – это выбор каждого человека.

В свои 100 лет Галина Васильевна не считает себя уникальным феноменом. По ее мнению, долголетие – это не дар свыше, а результат осознанных решений, принимаемых каждый день.

"Люди думают, что старость и болезни неизбежны. Но это не так. Наш организм создан для долгой жизни. Просто мы его разрушаем неправильным образом жизни", – уверена женщина.

Она, к слову, не употребляет БАДы, витаминные комплексы, "чудо-препараты" от старения. Ее аптечка состоит из нескольких самых простых лекарств, которые принимает крайне редко.

